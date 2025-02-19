Osmanlı döneminde ilk psikolojik tedavi

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◽ Altı asır boyunca geniş bir coğrafyaya hakim olan Osmanlı'da, uygulanan psikolojik sağlık uygulamaları vardı. Bu kadim devlette, psikolojik sağlık uygulamaları; mimari, doğa, sağlıklı beslenme, aromaterapi ve müzikten faydalanılarak yapılırdı.

➡ Aromaterapi, vücudun kimyasıyla doğrudan etkileşime giren, belirli organları ve sistemleri bir bütün olarak etkileyen bileşen kombinasyonuna sahip olan uçucu yağlardır.