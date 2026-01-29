Nefsin aradığı şey dünyadır

1 /8 "Dünya" Aslında Ne Demektir?













➡ Arapça kökenine baktığımızda "dünya" iki temel anlama gelir:

Dünüvv: "En yakın" demektir. Ahirete nispeten bize daha yakın olduğu için bu isim verilmiştir.

Denâet: "En alçak, basit ve değersiz" demektir.

➡ Bu âleme alçak bir şey gözüyle bakmak, ancak öteki âlemin değerli olduğu bilinciyle mümkündür. Kur'an-ı Kerim bizi bu geçici süse karşı şöyle uyarır:

"Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın." (Fâtır, 35/5)

İbnü'l-Cevzî'den Nefis Terbiyesi ve Ebedi Kurtuluşun Yolları