Necip Fazıl'ın şiir aleminde "Hz. Peygamber"

◾ Edebiyatımızın son yıllardaki en büyük ismi olan Necip Fazıl, şiir sanatındaki yetkinliği hasebiyel Sultanu's Şuara ünvanı ile anılır. Bireysel ve bohem bir edebi çizgiden Müslümanca bir yaşama geçiş yapan şair, hayatında büyük bir eksen değişikliği yapmış olur.

◾ Bu değişiklik evvela şairliğinden dolayı Necip Fazıl'ın şiirine yansır. Kısakürek, Allah Resulü'ne (SAV) duyduğu tazim, sevgi ve hürmeti şiirlerinde pek çok kez dillendirir.

Necip Fazıl Kısakürek'ten 100 Alıntı