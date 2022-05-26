Necip Fazıl'ın şiir aleminde "Hz. Peygamber"
Şairlerin Sultanı olarak anılan Türk edebiyatının en büyük şairlerinden Necip Fazıl Kısakürek, şiirlerinde pek çok imge kullanarak bu sanattaki ustalığını öne çıkarır. Necip Fazıl şiirinde öne çıkan imge, kavramlardan birisi de şüphesiz Allah Resulü'dür. Kısakürek Peygamber Efendimizi şiirlerinde efendi, kurtarıcı ve kılavuz gibi kelimelerle niteler.
Giriş Tarihi: 26.05.2022
21:35
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022
21:37
◾ Edebiyatımızın son yıllardaki en büyük ismi olan
Necip Fazıl, şiir sanatındaki yetkinliği hasebiyel Sultanu's Şuara ünvanı ile anılır. Bireysel ve bohem bir edebi çizgiden Müslümanca bir yaşama geçiş yapan şair, hayatında büyük bir eksen değişikliği yapmış olur.
◾ Bu değişiklik evvela şairliğinden dolayı Necip Fazıl'ın
şiirine yansır. Kısakürek, Allah Resulü'ne (SAV) duyduğu tazim, sevgi ve hürmeti şiirlerinde pek çok kez dillendirir.
Necip Fazıl Kısakürek'ten 100 Alıntı
◾ Şiirde "
Kılavuz" olarak zikredilen yegane insan Resulullah'dır. Necip Fazıl fikirleri ve şiirleri ile adeta nesiller yetiştiren bir okul hüviyetindedir.
◾ Nice
sanatçı, yazar, şair, devlet adamı ondan aldığı bakış açısı ve eğitim metodu ile kendisini geliştirerek tarih sahnesinde yerini aldı. O ise kendisine kılavuz olarak Allah Resulü'nü aldı.
Necip Fazıl'ın İstanbul Hukuk Fakültesi'ndeki bilinmeyen kaydı
◾ Necip Fazıl
modern Türkiye Cumhuriyeti'nin Avrupa'ya gönderdiği ilk seçkin öğrencilerin arasındaydı. Paris'te geçen öğrencilik yılları onu bohem bir dönem şairi yaptı.
◾ Memlekete döndükten sonra Abdulhakim Arvasi vesilesi ile
İslamla olan bağlantısını kuvvetlendiren Kısakürek şiirinde Resul-i Ekrem'e uymayan ölçünün kendisi için bir kıymeti olmadığını zikrediyor.
Necip Fazıl şiirlerinde ölüm teması