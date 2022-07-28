Fikriyat araştırdı: Nahvi mi, Gazali mi?

Önemli bir kültür mirasımız olan "el Kasidetü'l Celcelutiyye" isimli yazma eserin künye bölümünde, Gazali'ye atfedilen önemli bir kasideden bahsediliyor. Zikredilen sayfadaki şiirin müellifinin İbnü'n Nahvi mi yoksa Gazali mi olduğu noktasında tartışmalar mevcut... Bu karışıklığı ortadan kaldırmak için Fikriyat olarak önemli bir araştırma yaptık. Ortaya çıkan sonuç hem bir bilinmeze cevap oldu hem de ortaya bir tercüme şiir çıktı.