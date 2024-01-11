Üç aylar ne zaman başlayacak? - Üç aylar başladı mı?
İslam aleminin rahmet ve bereketinin habercisi olan üç aylar geldi çattı. Üç ayların ne zaman başlayacağı Müslümanlar tarafından merak ediliyor. İbadetleri, tövbeleri, kul hakları ile helalleşmeyi ve arınmayı öne alan bir ay ile karşı karşıya olduğumuz bu değerli zamanda, imanımızı daha güçlendirmek, günahlardan tövbe etmek icap eder. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor?
Giriş Tarihi: 11.01.2024
16:06
Mukaddes üç aylar 12 Ocak'ta başlıyor
🔶 Bütün zamanlar Allah'a (CC) ibadet ve kulluğa hasredilmiştir. Fakat
Receb, Şaban ve Ramazan ayları Müslümanlar için mübarek günlere kavuşmanın sevincidir.
🔶 İslam aleminde her sene büyük bir heyecanla beklenen
Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içine alan Ü ç aylar, başlayacak. 12 Ocak Cuma günü
Kur'an-ı Kerim'de Güzel Ahlakı Öğütleyen Ayetler
🔶 Zikrin, tefekkürün, Peygamberimize (SAV) getirilen salat ve selamın arttığı; Müslümanlara kendilerini sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan bu aylarda,
Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile birlikte Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının bir gün öncesinde yani 11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.
🔶 Peygamber Efendimizin (SAV) Allah'ın daveti üzerine Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen
Miraç Kandili 6 Şubat'ta; "Ramazanın müjdecisi" olan idrak edilecek. Akabinde Müslümanların Berat Kandili 24 Şubat'ta "on bir ayın sultanı" olarak tanımladığı başlayacak. Ramazan ayı ise 11 Mart'ta
🔶 Kur'an-ı Kerim'in
"bin aydan daha hayırlı" olarak kabul ettiği Kadir Gecesi, Ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek ve Müslümanlar 10 Nisan'da Ramazan Bayramı'na kavuşacak.
İyilerle Birlikte Olmak Bize Nasıl Katkı Sağlar?
"Müslümanların soykırıma uğradığı bu günlerde üç ayları fırsat bilerek Rabb'imize yalvarmalıyız"
🔶Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
İdris Bozkurt mukaddes Üç aylar hakkında şu sözleri dile getirdi:
"Üç aylar, oruç, teravih namazı ve fırsat gecelerini barındırması açısından önemlidir. Biz de bu dönemde dünyevi telaşlarımızın yanında manevi iklime yönelmeye çalışmalı, kendimize çekidüzen vermeliyiz."
🔶 Üç ayları rahmet, bereket, mağfiret ve arınmaya vesile olacak zaman dilimleri olarak değerlendirmek gerekir. Aynı zamanda İdris Bozkurt;
sözleriyle üç aylarda Müslümanların yardımlaşmaya ve birlik içinde olmasına davet etti. "Müslümanların topyekun soykırıma uğradığı, küresel güçlerin İslam dünyasını abluka altına aldığı bu günlerde üç ayları ve içindeki mübarek gün ve geceleri fırsat bilerek Rabb'imize yalvarmalıyız. Bu dönemde kaynaşma, dayanışma ve yardımlaşmaya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."
Regaip Kandili nedir?
🔶 Hicri takvimin yedinci ayına denk gelen, Receb ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan geceye
Regaip denir. Regaip, Recep ayında bulunur ve cuma gecesidir.
Regaip Gecesi hakkında ayetler
🔶 Regaip kelimesi
Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde dile getirilmemektedir. Mukaddes kitapta "reğabe" sözcüğünden türemiş sekiz yerde geçer. Bu ayetler arasında yer alan bir ayette ise Recep ayına vurgu yapılır:
"Şüphesiz Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah'ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin."
(Tevbe Suresi, 36. Ayet)
Üç Ayları İdrak Etmek