Üç aylar ne zaman başlayacak? - Üç aylar başladı mı?

🔶 Zikrin, tefekkürün, Peygamberimize (SAV) getirilen salat ve selamın arttığı; Müslümanlara kendilerini sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan bu aylarda, Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile birlikte Kadir Gecesi gibi özel geceler yer alıyor.

🔶 Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının bir gün öncesinde yani 11 Ocak Perşembe akşamı Regaip Kandili idrak edilecek.