Muhammet İkbal’in İslam Düşüncesi kitabından 20 alıntı

Çağımızın en büyük Müslüman düşünürlerinden biri olan Muhammed İkbal, İslam Düşüncesi isimli eserinde İslam'ın temel özelliklerini ve sorunlarını özlü bir şekilde anlattı. İslam medeniyetinin önemli bir kriz yaşadığı dönemde yazılan bu yazılar, fikri bunalımın nasıl aşılacağına dair ufuk açıcı öneriler sundu. İkbal'in çeşitli makalelerinden oluşan bu kitapta, İslam düşüncesi, ahlaki, sosyal ve siyasi düşünce, ilim düşüncesi, felsefi ve tasavvufi düşünce ve sanat düşüncesi gibi pek çok konuya yer veriliyor. İşte İslam dünyasının sorunları için özgün bir giriş metni olan İslam Düşüncesi'nden alıntılar…