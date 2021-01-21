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Muhammet İkbal’in İslam Düşüncesi kitabından 20 alıntı

Çağımızın en büyük Müslüman düşünürlerinden biri olan Muhammed İkbal, İslam Düşüncesi isimli eserinde İslam'ın temel özelliklerini ve sorunlarını özlü bir şekilde anlattı. İslam medeniyetinin önemli bir kriz yaşadığı dönemde yazılan bu yazılar, fikri bunalımın nasıl aşılacağına dair ufuk açıcı öneriler sundu. İkbal'in çeşitli makalelerinden oluşan bu kitapta, İslam düşüncesi, ahlaki, sosyal ve siyasi düşünce, ilim düşüncesi, felsefi ve tasavvufi düşünce ve sanat düşüncesi gibi pek çok konuya yer veriliyor. İşte İslam dünyasının sorunları için özgün bir giriş metni olan İslam Düşüncesi'nden alıntılar…

Giriş Tarihi: 21.01.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 11:08
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"Hakikatin bizatihi kendisinin varlığı tehlikede olduğu zaman, hakikatin yorumları uğruna birbirimizle savaşamayız."

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"Eğer kalbin seraba aldanmıyorsa, zekanın keskinliğiyle gururlanmaya kalkışma; çünkü bu aldatıcı hayalden kurtulabilmen, senin susuzluğunu giderebilmene bağlıdır."

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"Aşk kılavuz istemez, tek başına yol alır..."

Muhammed İkbal kimdir?

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"Eğer insan esas itibariyle kötü ise, insanın kendi hayatını tayin etmesine izin verilmemesi kaçınılmazdır."

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"Allah, hür iradeye sahip insanı yaratmakla bazı konularda kendi iradesine yine kendi isteğiyle sınır koymuş ve bu şekilde insana özgürlük vermiştir."

Ünlü yazarların kaleminden Müslümanlık

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