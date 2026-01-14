Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur mu? Hangi Gün Tutulmalı?

Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur mu? Hangi Gün Tutulmalı?

Yayınlanma Tarihi: 14.01.2026 13:54

İslam dünyasının en önemli manevi günlerinden biri olan Miraç Kandili, 2026 yılında 15 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler, kılınacak namazlar ve özellikle "kandilde oruç tutulur mu?" sorusu kamuoyunun dikkat odağında. Miraç mucizesinin anısına her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan bu özel zaman dilimi, Müslümanların ibadetle geçirdiği en kıymetli gecelerden biri. Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere yükselişini simgeleyen Miraç Kandili, manevi açıdan zengin fırsatlar sunuyor. Peki, böylesine mübarek bir günde oruç tutulur mu? İşte merak edilen o husus ve detaylar.

1/10
MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETİ
MİRAÇ KANDİLİ FAZİLETİ

🔸 Recep ayı içinde bulunan mübarek gecelerden biri de Miraç kandilinin olduğu gün yani 15 Ocak Perşembe günüdür. İşte, böylesine mübarek bir günde yapılması gereken ibadetler var.

🔸 Bu ibadetlerin başında şüphesiz oruç gelmekte. Peki, Miraç kandilinde oruç tutulur mu?

Miraç ne demek? Miraç Kandili'nin anlam ve önemi

2/10
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ
MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

🔸 "İsra ve Miraç mucizesi" anılan hadise, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde geçmekte "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

🔸 Peygamber Efendimizin (SAV) atı Burak ile beraber göğe yükseldiği gece olarak bilinen ve Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç kandilinde oruç tutmanın fazileti oldukça fazla.

3/10
MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMAK
MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMAK

🔸 Birçok hadiste belirtildiği üzere Peygamber Efendimiz (SAV): "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyuruyor. İşte, bundan hareketle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah'a olan kulluk vazifemiz bakımından önemli.

🔸 Recep, Şaban ve Ramazan; Üç aylar olarak bu kıymetli dönemde fazlasıyla merak edilen hususlardan biri olan oruç tutmak ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı kısa bir bilgi verdi.

Kulun yolculuğu Miraç Kandili

4/10
MİRAÇ KANDİLİ ORUCU
MİRAÇ KANDİLİ ORUCU

🔸 "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.

(Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79)

5/10
MİRAÇ KANDİLİ ORUÇ TUTULUR MU?
MİRAÇ KANDİLİ ORUÇ TUTULUR MU?

🔸 Receb-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevap. Pek çok hadis-i şerifte yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (SAV) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır.

Üç aylar hakkında ayet ve hadisler nelerdir?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Riyazü’s Salihin Okumaları 6 - En Hayırlı Atâ: Sabır | Ahmet Şentürk

Riyazü's Salihin Okumaları 6 - En Hayırlı Atâ: Sabır | Ahmet Şentürk

Sosyal medyanın dayattığı güzellik emperyalizmi

Sosyal medyanın dayattığı “güzellik emperyalizmi”

İki görüş, iki yaklaşım biçimi

İki görüş, iki yaklaşım biçimi

İslam felsefesinden moderniteye: Zaman

İslam felsefesinden moderniteye: Zaman

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Öteki versiyonlar

Öteki versiyonlar

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Çocuklarınızı kışa hazırlayın

Gerçeğin Katli ve Gazze’de Susturulan Sesler

Gerçeğin Katli ve Gazze'de Susturulan Sesler

Kuzey Kıbrıs’ta siyonizm tehdidi

Kuzey Kıbrıs'ta siyonizm tehdidi

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze’de yaşananlar

Uluslararası hukuk bağlamında Gazze'de yaşananlar

5 başlıkta Filistin meselesi

5 başlıkta Filistin meselesi

Filistin - İsrail Çatışması’na dair bilmeniz gereken kavramlar

Filistin - İsrail Çatışması'na dair bilmeniz gereken kavramlar