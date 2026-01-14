Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur mu? Hangi Gün Tutulmalı?

2 /10 MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ













🔸 "İsra ve Miraç mucizesi" anılan hadise, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde geçmekte "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

🔸 Peygamber Efendimizin (SAV) atı Burak ile beraber göğe yükseldiği gece olarak bilinen ve Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç kandilinde oruç tutmanın fazileti oldukça fazla.