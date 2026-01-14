Miraç Kandili'nde Oruç Tutulur mu? Hangi Gün Tutulmalı?
İslam dünyasının en önemli manevi günlerinden biri olan Miraç Kandili, 2026 yılında 15 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu mübarek gecede yapılması tavsiye edilen ibadetler, kılınacak namazlar ve özellikle "kandilde oruç tutulur mu?" sorusu kamuoyunun dikkat odağında. Miraç mucizesinin anısına her yıl büyük bir coşkuyla karşılanan bu özel zaman dilimi, Müslümanların ibadetle geçirdiği en kıymetli gecelerden biri. Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göklere yükselişini simgeleyen Miraç Kandili, manevi açıdan zengin fırsatlar sunuyor. Peki, böylesine mübarek bir günde oruç tutulur mu? İşte merak edilen o husus ve detaylar.
🔸 Recep ayı içinde bulunan mübarek gecelerden biri de Miraç kandilinin olduğu gün yani 15 Ocak Perşembe günüdür. İşte, böylesine mübarek bir günde yapılması gereken ibadetler var.
🔸 Bu ibadetlerin başında şüphesiz oruç gelmekte. Peki, Miraç kandilinde oruç tutulur mu?
🔸 "İsra ve Miraç mucizesi" anılan hadise, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde geçmekte "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
🔸 Peygamber Efendimizin (SAV) atı Burak ile beraber göğe yükseldiği gece olarak bilinen ve Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç kandilinde oruç tutmanın fazileti oldukça fazla.
🔸 Birçok hadiste belirtildiği üzere Peygamber Efendimiz (SAV): "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyuruyor. İşte, bundan hareketle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah'a olan kulluk vazifemiz bakımından önemli.
🔸 Recep, Şaban ve Ramazan; Üç aylar olarak bu kıymetli dönemde fazlasıyla merak edilen hususlardan biri olan oruç tutmak ibadeti için Diyanet İşleri Başkanlığı kısa bir bilgi verdi.
🔸 "Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır.
(Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79)
🔸 Receb-i Şerif ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç kandilinde oruç tutmak oldukça faziletli ve sevap. Pek çok hadis-i şerifte yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (SAV) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve Onun rızasını kazanmak için bir fırsattır.