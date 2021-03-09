Miraç Kandilinde ne yapılır? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler…
İslam'ın mübarek saydığı gecelerden biri olan Miraç Kandili, bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya oradan da ilahi huzura yükselmesi olayıdır. Müslümanlar Miraç Kandili'ni dualarla, zikirlerle, oruç ve namaz gibi nafile ibadetlerle ihya edecekler. Peki, Miraç Kandilinde ne yapılır? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler…
Giriş Tarihi: 09.03.2021
17:01
MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?
Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (sav) Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid'i Aksa'ya, oradan da Allah Teâla'nın huzuruna yükselmesi hadisesidir.
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🔸 Miraç olayı, Resul-i Ekrem Efendimizin (sav)
gerçekleşmiştir. hicretinden 18 ay önce
🔸 Peygamber Efendimiz, Allah'ın daveti ile Cebrail'in rehberliğinde,
Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükselmiştir.
🔸 Semaların her bir katında sırasıyla
görüşmüştür. Hz. Âdem, Hz. Îsâ, Hz. Yûsuf, Hz. İdrîs, Hz. Hârûn ve Hz. Mûsâ peygamberlerle
🔸 Allah,
farz kılmıştır. beş vakit namazı Müslümanlara bu mübarek gecede
📌 Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde neler yaşadı?
MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILIR?
Müslümanların mübarek kabul ettiği Miraç Kandili, bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edilecek.
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🔸 Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili,
zikirlerin çekildiği bir gün olmuştur. nafile ibadetlerin gerçekleştirildiği, bol bol tövbe ve duanın edildiği,
🔸 İslam inancı için Miraç hadisesinde yaşananların Allah'ın mucizesi olarak
Müslümanların namaz kılarak tövbe etmesi âlimler tarafından tavsiye edilir. Müslümanlara aktarıldığı bu mübarek gecede namaz farz olarak müjdelendiği için
MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER…
Miraç Kandilini idrak etmek ve bu mübarek gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler, nafile ibadetleri eda edebilir; gündüzünü oruç ile gecesini ise tövbe, namaz, dua ve zikir ile geçirebilirler.
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🔸 Miraç Kandilinde
uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Allah Teâlâ'ya olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir. Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli;
🔸 Peygamber Efendimize (sav)
O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir. salât-ü selâmlar getirilmeli;
🔸 Kaza,
kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir. nafile namazlar kılınmalı;
🔸 Günahlara samimi olarak
idrak edilen geceyi son fırsat bilerek samimiyetle Allah'tan bağışlanma dilenmelidir. tövbe ve istiğfar edilmeli;
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TÖVBE İSTİĞFAR DUASI
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Miraç Kandiline mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, bu mübarek geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.
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🔸 Namazın
vesilesiyle İslam âlimleri bu gecede namaz kılınmasını tavsiye etmişlerdir. Miraç hadisesi ile Müslümanlara farz olarak müjdelenmesi
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çok fazla namaz borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri; sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir. Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları,
📌 İsra suresinden Müslümanlara ödevler
Nafile namaz, farz ve vacip olan namazlar eda edildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder.
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istenilen vakitte kılınabilir. Başta kandiller olmak üzere idrak edilen bazı mübarek gecelerde nafile namaz kılınmaktadır. Mekruh vakitlerin haricinde nafile namazlar
🔸 Nafile namazlarda mutlak niyet yeterlidir. Yani bir belirleme yapmaksızın
namaz kılmaya niyet edilebilir.
🔸 Nafile namazların kılınışına ilişkin olarak Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen bilgiler,
ve binek üzerinde kılınabilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır. bu namazlarda uzun surelerin okunması, kıyam şartının aranmaması
🔸 Nafile namazlar,
âdeta özel bir ibadet ve münacat halidir. yeterli vakti ve imkânı bulunan insanlar için