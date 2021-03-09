Miraç Kandilinde ne yapılır? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler…

Nafile namaz, farz ve vacip olan namazlar eda edildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder.

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🔸 Mekruh vakitlerin haricinde nafile namazlar istenilen vakitte kılınabilir. Başta kandiller olmak üzere idrak edilen bazı mübarek gecelerde nafile namaz kılınmaktadır.

🔸 Nafile namazlarda mutlak niyet yeterlidir. Yani bir belirleme yapmaksızın namaz kılmaya niyet edilebilir.

🔸 Nafile namazların kılınışına ilişkin olarak Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen bilgiler, bu namazlarda uzun surelerin okunması, kıyam şartının aranmaması ve binek üzerinde kılınabilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır.

🔸 Nafile namazlar, yeterli vakti ve imkânı bulunan insanlar için âdeta özel bir ibadet ve münacat halidir.