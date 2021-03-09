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  • Miraç Kandilinde ne yapılır? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler…

Miraç Kandilinde ne yapılır? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler…

İslam'ın mübarek saydığı gecelerden biri olan Miraç Kandili, bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Miraç hadisesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya oradan da ilahi huzura yükselmesi olayıdır. Müslümanlar Miraç Kandili'ni dualarla, zikirlerle, oruç ve namaz gibi nafile ibadetlerle ihya edecekler. Peki, Miraç Kandilinde ne yapılır? Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler…

Giriş Tarihi: 09.03.2021 17:01
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MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?
MİRAÇ KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?

Miraç olayı, Peygamber Efendimizin (sav) Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid'i Aksa'ya, oradan da Allah Teâla'nın huzuruna yükselmesi hadisesidir.

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🔸 Miraç olayı, Resul-i Ekrem Efendimizin (sav) hicretinden 18 ay önce gerçekleşmiştir.

🔸 Peygamber Efendimiz, Allah'ın daveti ile Cebrail'in rehberliğinde, Mescid-i Haram'dan Mescid'i Aksa'ya, oradan da ilahi huzura "Burak" adlı binek ile yükselmiştir.

🔸 Semaların her bir katında sırasıyla Hz. Âdem, Hz. Îsâ, Hz. Yûsuf, Hz. İdrîs, Hz. Hârûn ve Hz. Mûsâ peygamberlerle görüşmüştür.

🔸 Allah, beş vakit namazı Müslümanlara bu mübarek gecede farz kılmıştır.

📌 Peygamber Efendimiz Miraç gecesinde neler yaşadı?

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MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILIR?
MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILIR?

Müslümanların mübarek kabul ettiği Miraç Kandili, bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edilecek.

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🔸 Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, nafile ibadetlerin gerçekleştirildiği, bol bol tövbe ve duanın edildiği, zikirlerin çekildiği bir gün olmuştur.

🔸 İslam inancı için Miraç hadisesinde yaşananların Allah'ın mucizesi olarak Müslümanlara aktarıldığı bu mübarek gecede namaz farz olarak müjdelendiği için Müslümanların namaz kılarak tövbe etmesi âlimler tarafından tavsiye edilir.

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MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER…
MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER…

Miraç Kandilini idrak etmek ve bu mübarek gecenin faziletlerinden faydalanmak isteyenler, nafile ibadetleri eda edebilir; gündüzünü oruç ile gecesini ise tövbe, namaz, dua ve zikir ile geçirebilirler.

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🔸 Miraç Kandilinde Kur'an-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Allah Teâlâ'ya olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmelidir.

🔸 Peygamber Efendimize (sav) salât-ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmelidir.

🔸 Kaza, nafile namazlar kılınmalı; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmelidir.

🔸 Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek samimiyetle Allah'tan bağışlanma dilenmelidir.

📌 TÖVBE İSTİĞFAR DUASI

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

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MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Miraç Kandiline mahsus bir ibadet şekli olmamakla beraber, bu mübarek geceyi tövbe, dua ve ibadetle geçirmek sevap kazanmaya vesile olur.

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🔸 Namazın Miraç hadisesi ile Müslümanlara farz olarak müjdelenmesi vesilesiyle İslam âlimleri bu gecede namaz kılınmasını tavsiye etmişlerdir.

🔸 Kaza namazı olanların kaza namazlarını kılmaları, çok fazla namaz borcu olanların en azından 1 günlük kaza namazlarını eda etmeleri; sevabını Allah'tan umarak nafile namazların kılınması, bu gece için önerilen ibadetlerdendir.

📌 İsra suresinden Müslümanlara ödevler

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NAFİLE NAMAZ NEDİR?
NAFİLE NAMAZ NEDİR?

Nafile namaz, farz ve vacip olan namazlar eda edildikten sonra, onlar dışında daha fazla sevap elde etme amacıyla yapılan ilave ibadeti ifade eder.

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🔸 Mekruh vakitlerin haricinde nafile namazlar istenilen vakitte kılınabilir. Başta kandiller olmak üzere idrak edilen bazı mübarek gecelerde nafile namaz kılınmaktadır.

🔸 Nafile namazlarda mutlak niyet yeterlidir. Yani bir belirleme yapmaksızın namaz kılmaya niyet edilebilir.

🔸 Nafile namazların kılınışına ilişkin olarak Peygamber Efendimizden (sav) nakledilen bilgiler, bu namazlarda uzun surelerin okunması, kıyam şartının aranmaması ve binek üzerinde kılınabilmesi gibi noktalarda toplanmaktadır.

🔸 Nafile namazlar, yeterli vakti ve imkânı bulunan insanlar için âdeta özel bir ibadet ve münacat halidir.

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