Miraç Kandili orucu nasıl tutulur? 2021 Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?
Miraç Kandili orucu nasıl ve ne zaman tutulur, sorusunun cevabı merak edilen konulardan biri. Üç aylar içinde bulunan ve mübarek sayılan ikinci gece olan Miraç Kandili, bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Recep ayının 27. gecesi olan Miraç Kandili, Peygamberimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Peki, Miraç Kandili orucu nasıl tutulur? 2021 Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir?
Giriş Tarihi: 09.03.2021
14:48
MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NASIL TUTULUR?
Miraç Kandili, Müslümanların ihya etmek için heyecanla beklediği, İslam'ın mübarek saydığı gecelerden biridir.
💠
🔸 Miraç, Peygamber Efendimizin (sav)
ifade eden Miraç hadisesinin yaşandığı, Resul-i Ekrem'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gecedir. Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu
🔸
bu mübarek geceyi idrak etmek ve Miraç Kandilinin faziletlerinden faydalanmak isteyenlerin yaptıkları nafile ibadetlerdendir. Miraç Kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise tövbe, namaz, dua ve zikir ile geçirmek,
🔸 Fazileti bol olan bu mübarek günü ihya etmek amacıyla
sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir? "Miraç Kandili orucu nasıl tutulur?"
📌 İsra suresinden Müslümanlara ödevler
MİRAÇ KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Miraç Kandili bu yıl 10 Mart 2021 Çarşamba gecesi idrak edilecek. Recep ayının 27'nci gecesi olan Miraç Kandilinin gündüzünü oruçlu geçirmek isteyenlerin, salıyı çarşambaya bağlayan gecenin imsak vaktinde oruca niyet etmeleri gerekir.
💠
🔸 Miraç Kandiline özel bir oruç türü yoktur. İslam geleneğinde kandil gibi özel ve mübarek sayılan
geleneğin bir parçasıdır. gecelerin gündüzünü oruçlu geçirmek, nafile ibadetlerde bulunmak,
🔸 Ayrıca Ramazan'dan sonra sevabı en bol nafile oruçlar, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçlardır;
mübarek bir gecedir. Miraç gecesi de Recep ayı içerisinde yer alan
VIDEO
MİRAÇ GECESİNİ ANLATAN İSRA SURESİ
Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olan İsrâ suresi, Mekke döneminde indirilen surelerden biridir ve Peygamber Efendimizin Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi hadisesinden bahsetmiştir.
💠
🔸
"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."
📌 İsrâ suresi 1. ayetin tefsiri için tıklayın.
MİRAÇ KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Miraç kandilinin de içinde bulunduğu Recep ayında, nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetlerdendir. Nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa Miraç Kandili için tutulacak oruca o şekilde niyet etmek yeterlidir.
💠
🔸 Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir.
Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz.
🔸 Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de
gerekir. dil ile niyeti ifade etmek
🔸 Oruç tutmak amacıyla
sahura kalkılması da niyet sayılır.
🔸 Orucun niyet etme vakti,
Oruca niyet etme zamanı güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir. imsak vaktine kadar olan zaman ile sınırlandırılmıştır.
🔸
bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir. İmsaktan sonra yapılacak niyet için
Miraç Kandili için tutulan oruç, nafile oruç olarak kabul edilir. Nafile oruç, farz ve vacip olan oruçların haricinde tutulan oruç manasına gelir.
💠
🔸 Nafile, gerekenin dışında yapılan anlamındadır.
mübah sayılan tüm günlerde tutulabilir. Sevabını Allah'tan umarak gerçekleştirilen nafile oruç,
🔸 Ancak bazı günlerde oruç tutmak daha faziletli görülmüştür.
📌 Miraç gecesi ne olmuştur?