Miraç Kandili orucu nasıl tutulur? 2021 Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur?

Miraç Kandili, Müslümanların ihya etmek için heyecanla beklediği, İslam'ın mübarek saydığı gecelerden biridir.

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🔸 Miraç, Peygamber Efendimizin (sav) Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, oradan da göğe yaptığı yolculuğu ifade eden Miraç hadisesinin yaşandığı, Resul-i Ekrem'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gecedir.

🔸 Miraç Kandilinin gündüzünü oruç ile gecesini ise tövbe, namaz, dua ve zikir ile geçirmek, bu mübarek geceyi idrak etmek ve Miraç Kandilinin faziletlerinden faydalanmak isteyenlerin yaptıkları nafile ibadetlerdendir.

🔸 Fazileti bol olan bu mübarek günü ihya etmek amacıyla "Miraç Kandili orucu nasıl tutulur?" sorusunun cevabı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Miraç Kandili orucu ne zaman tutulur? Miraç Kandili orucuna nasıl niyet edilir?

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