Miraç Kandili nasıl idrak edilmeli?
Hz. Peygamber'in (SAV) hayatında farklı bir noktada duran İsra ve Miraç hadisesi, kulun yolculuğunu ve dünyadan sıyrılarak yükselişini temsil eder. Hz. Muhammed'in (SAV) bir gece Mekke'den Kudüs'e oradan da Hak Teala'nın yanına yükseltilmesi hadisesi, içinde pek çok ibret barındıran bir meseledir. Müslümanların üç büyük müjdeye nail olduğu Miraç gecesi, büyük bir tazim ve hürmetle eda edilir. Miraç Kandili'ni en iyi şekilde nasıl idrak edebileceğimizi araştırdık.
◾ Allah Resulü'nün (SAV) Mekke'den çevresi mübarek kılınmış Mescid-i Aksa'ya gitmesi İsra, oradan da Allah Teala'nın katına yükselmesi Miraç hadisesi olarak adlandırılır.
◾ İslam kültüründe kulun yolculuğu açısından büyük önem atfedilen İsra ve Miraç hadisesi her Müslümanın istifade etmek için çaba harcadığı bir zaman dilimidir.
◾ Mekkeli müşrikler, Allah Resulü'nün nübüvvetinni ilk döneminde mukaddes daveti engellemk için elleinde gelen her şley yapmışlar, hiçbir sınır tanımamışlardı.
◾ Özellikle boykot yıllarında Müslümanlar toplumda izole edilmiş, maddi ve manevi eziyet süreci pek çok sahabiyi zor durumda bırakmıştı.
◾ Boykotun hemen ardından ise Hz. Peygamber'in (SAV) hayatında önemli yer tutan iki insan; amcası Ebu Talib ve en zor günlerdeki destekçisi, eşi Hz. Hatice (RA) vefat etmişti.
◾ Bu süreçte müşrikler psikolojik olarak Allah Resulü'nü (SAV) daha da yıpratmak için saldırılarının dozunu artırmışlardı. Taif hadisesi de bu esnada yaşanmıştı.
◾ İşte İsra ve Miraç hadisesi Hz. Peygamber'in (SAV) en zor anlarından birinde bir lütuf olarak gerçekleşmişti.
"Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir."
İsrâ Suresi 1. Ayet
İsrâ Suresi 1. Ayet Tefsiri
◾ Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır. Bu yolculuğun, hadislerde anlatılan "göklere yükseltilme" safhasının da dahil olduğutamamı ise "yükselme, yukarı tırmanma" anlamındaki urûc kökünden türetilmiş olan ve "yükselme vasıtası, aleti" mânasına gelen mi'râc kelimesiyle ifade edilir.
◾ Miraç Kandili'nde Peygamber Efendimiz (SAV) vesileliyle Müslümanlara üç büyük müjde verilir. Bunlar 5 vakit namaz, şirk koşmayanların affı ve Bakara Suresi'nin son iki ayet-i kerimesidir.
↪ Namaz:
Müminin olmazsa olmazı, dinin direği, kişiye kötülükten ve hayadan alıkoyan namaz ibadeti bu gecede beş vakit olarak belirlenir.
↪ Af müjdesi:
Miraç Gecesi inen iki ayet, müminler için günlük vird edinecekleri bir duadır.
Rabbimizin şirk koşmayanları affedeceği müjdesini de içeren ayetler hakkında Efendimiz (SAV) şöyle buyurur:
"Bakara sûresinin sonunda iki âyet vardır ki, bir gecede okuyana onlar yeter; onu her türlü kötülüklerden korur."
(Buhârî, Fezâilü'l-Kur'an 10; Müslim, Müsâfirin 255)