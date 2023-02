Mehmet Emin Ay anlatıyor: Karanlık ile nuru ayıran gece

Müminler için bir rahmet vesilesi olan Üç aylar ruhumuzu kuşatmaya devam ediyor. Recep ayının 27. gecesi idrak ettiğimiz Miraç Kandili, Resulullah'ın (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe çıktığı gecedir. Bu kutlu ziyaret esnasında Allah Teala, Efendimize (SAV) çokça ihsanda bulundu. Miraç Gecesi yaşananları Ayasofya-i Kebir Camii Başimamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay anlattı.

◾ Bugün sizlere İsra ve Miraç hadiselerinin yaşandığı ve Miraç Kandili olarak bildiğimiz Recep ayının 27. Gecesinin faziletinden söz etmek istiyorum. Hicretten yaklaşık bir yıl önce sevgili Peygamberimizin (SAV) vefakar eşi Hz. Hatice (RANHA) validemiz ve amcası Ebu Talib vefat etmişlerdi.

◾ Peygamber Efendimizi (SAV) hüzne boğan bu 2 vefat hadisesinden sonra O'nun (SAV) mübarek simasındaki hüznü hisseden, gören Ashab-ı Kiram o yıla "Hüzün Senesi" demişlerdi. İşte bu yılın Recep ayının 27. gecesinde sevgili Peygamberimiz (SAV) Kabe-i Muazzama'da bir köşede örtüsüne bürünmüş, istirahat ederken bir gece vakti Hz. Cebrail (AS) Rabbimiz tarafından gönderildi ve yanında Burak ile birlikte bir gece yolculuğuna çıkarıldı.

◾ Yolculuk Harem-i Şerif'ten yani Mekke'den Kudüs-ü Şerif'e Mescid-i Aksa'ya idi. Önce bu gece yolculuğu Mescid-i Aksa'da son buldu. Sevgili Peygamberimiz (SAV) orada 2 rekât namaz kıldıktan sonra çıkışta Hz. Cebrail (AS) O'na (SAV) süt ikram etti ve Efendimiz (SAV) bu ikramı kabul ettikten sonra onunla birlikte semaya yükseldiler. Birinci sema katında Hz. Adem (AS), ikinci katta Hz. İsa (AS), üçüncü katta Hz. Yusuf (AS) dördüncü katta Hz. İdris (AS), beşinci katta Hz. Harun (AS) ve nihayet altıncı katta Hz. Musa (AS) ile Peygamber Efendimiz (SAV) görüştü.

◾ Beytü'l Mamur'un bulunduğu yedinci katta Peygamberlerin babası Hz. İbrahim (AS) ile buluştu. Nihayet Hz. Cebrail (AS) Peygamberimizi (SAV) Sidretü'l Münteha'ya ulaşılabilecek son noktaya kadar götürdü ve sevgili Peygamberimiz (SAV) Rabbimizin katına yalnız olarak davet edildi.

◾ Hiç şüphesiz büyük bir hüzün içinde olan sevgili Peygamberimizi (SAV) Yüce Rabbimiz bir teselli olarak kendi katına davet etmişti. O'na (SAV) çıkarken ümmetine götürmesi için Bakara Suresi'nin son ayetlerini ve Allah'a (SAV) şirk koşmayanların affedilme müjdesini vererek O'nunla (SAV) birlikte müminlere de ikramlar ve ihsanlarla dolu bir geceyi lütfetmiş oldu.

◾ Miraç gecesi bizlere ümmetin, miracının namaz olarak kılındığı gecedir. Sevgili peygamberimizin sema katlarında gördüğü meleklerin her birinin ayrı ayrı; kiminin ayakta, kiminin rükuda, kiminin secdede yapmış oldukları tesbihatları hayranlıkla izlediği için Rabbimiz Teâlâ bu değerli misafirine bu ibadeti, namaz ibadetinde topladığı bu tesbihatı hediye olarak ümmetine götürsün diye lütfetti, nasip etti. Dolayısıyla miracın hediyesidir namaz ve kulun miracı da namaz olarak kılındı.

Kandiliniz mübarek olsun.

