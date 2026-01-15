İsra ve Miraç Mucizesi: Miraç Gecesi'nin faziletleri
Müslümanların büyük bir mutluluk ve yoğun bir ibadet takvimi ile karşıladıkları mukaddes üç ayların ikinci mübarek gecesi olan Miraç Kandili; Allah Resulü'nün (s.a.v.) Kudüs'ten semaya yükseltilişini ifade eder. "Müminin miracı" olarak kabul edilen namazın farz kılındığı bu mübarek gecede, Müslümanlar tüm kalpleriyle Allah Teâlâ'ya yönelirler. Miraç gecesinde eller semaya açılarak dualar edilir, Rabbimizden af dilenir ve manevi bir arınma yaşanır. Biz de İsra ve Miraç hadiselerinin ardındaki o derin hikmetleri sizler için araştırdık.
🔸 Hayatımıza maddi-manevi yön veren mukaddes geceler, bizlere nefsimizle baş başa kalmamız ve kendimizi sorguya çekilmeden evvel sorguya çekmemize imkan tanır.
🔸 Bu dönüm noktalarını en faydalı ve güzel şekilde geçirmek için Müslümanlar sıklıkla ibadet, taat ederek Hak Teala'yı zikreder ve selim bir kalp Allah Teala'ya yönelirler.
🔸 Receb ayının yirmi yedinci gecesi olan Miraç Kandili, Allah Resulü'nün (SAV) Kudüs-ü Şerif'ten semaya yükselmesini ifade eder.
🔸 Hicret hadisesinden bir buçuk sene evvel gerçekleşen Miraç, esasında içerisinde İsra hadisesini de barındırır. Resulullah'ın (SAV) Mekke'den Kudüs'e Burak sırtında gitmesi İsra olarak isimlendirilir.
🔸 Gece yürüyüşü anlamına gelen İsra ve yükseğe çıkmak anlamına gelen Miraç kavramları, Miraç Kandili'nde idrak edilen hadiselerdir.
🔸 Miraç gecesinde Allah Resulü (SAV) Yüce Allah (CC) ile görüştü. Bu görüşmenin müjdesi ise şirk koşmayanların affedilebileceği, Bakara suresinin son iki ayeti ve beş vakit namaz oldu.
🔸 "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."
İsrâ Suresi - 1 . Ayet Tefsiri
İsrâ Suresi - 1 . Ayet Tefsiri
Hz. Peygamber'in Mekke'deki Mescid-i Harâm'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'ya götürülmesi şeklinde gerçekleşen olağan üstü olay İslâmî kaynaklarda, metindeki ilgili fiilin masdarı olan ve "geceleyin yürüme, gece yolculuğu" anlamına gelen isrâ kelimesiyle anılır. Bu yolculuğun, hadislerde anlatılan "göklere yükseltilme" safhasının da dahil olduğutamamı ise "yükselme, yukarı tırmanma" anlamındaki urûc kökünden türetilmiş olan ve "yükselme vasıtası, aleti" mânasına gelen mi'râc kelimesiyle ifade edilir. Hz. Muhammed'in peygamber olmasıyla birlikte putperestlerin müslümanlar üzerinde kurduğu baskılar, muhtemelen risâletin 6. yılından itibaren Peygamber ailesiyle az sayıdaki müslümanlara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü.
🔸 Miraç hadisesi "hüzün senesi" olarak anılan bir dönemde meydana gelir. Bu dönemde hem Hz. Hatice annemizin vefatı hem de Ebu Talib'in vefatı ve Müslümanlara yönelik uygulanan ambargo politikaları Resulullah'ı (SAV) bunaltmıştı.
🔸 Bir ferahlık olsun diye tebliğ için Taif'e uğrayan Allah Resulü (SAV) burada taşlı saldırıya uğrar. Bu şartlar altında önce İsra sonra Miraç gerçekleşir.