Miraç Kandili zikir ve tesbihleri

Yayınlanma Tarihi: 15.01.2026 08:21

Allah Resulü'nün (SAV) mucizesi ve kulun manevi yolculuğunun en güzel temsillerinden olan Miraç Kandili, asırlardır idrak edilir. Bu idrak, sadece bir anma değil ayrıca bu gecenin bereketinden en güzel şekilde yararlanmayı da ifade eder. Bu vesile ile Miraç Kandili'nde hangi zikir ve tesbihlerin Allah Teala'yı zikretmek ve tesbih etmek için kullanıldığı her zaman merak edilir. Miraç Kandili'nde hangi zikirler çekilir? Miraç Kandili'nde söylenecek istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? İşte Miraç Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler...

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."

(Müslim, Zikir 32 - Tirmizî, Daavât 128)

◾ Zikir, "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.

Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh

Efendimiz (SAV) Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh zikri hakkında, "Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir." buyurdu.

(Tirmizî, Daavât 57)

Havkale olarak bilinen bu zikir en kuvvetli hatırlama, zikir ifadelerindendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir.

Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.

Efendimiz (SAV) buyurdu:

"Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır".

(Tirmizi, 3383)

◾ Allah Teala'yı birlemek manasına gelen Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Her farz namazın peşinden otuz üçer defa sübhânallah, Allahuekber, Elhamdülillah dersiniz."

(Buhârî, Ezân 155 - Müslim, Mesâcid 142 - Ebû Dâvûd, Vitir 24)

◾ Allah'ın tüm eksikliklerden uzak olması anlamına gelen "Sübhanallah" ifadesi, namaz tembihatında dahi bulunur. Çok yaygın bir zikir ifadesidir. Sahabe, tabiin tarafından zikir amaçlı kullanılmıştır.

Resulullah (SAV) buyurdu:

