Miraç Kandili zikir ve tesbihleri

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."

(Müslim, Zikir 32 - Tirmizî, Daavât 128)

◾ Zikir, "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.