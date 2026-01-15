Miraç kandili namazı nasıl kılınır?
Miraç Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan göğe yükselişinin idrak edildiği mübarek bir gecedir. Bu özel gece, Müslümanlar için manevi anlam taşırken, nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorularını da beraberinde getirir. Peki, Miraç Kandili namazı nasıl kılınır? Bu mübarek geceye özel bir namaz var mıdır ve Miraç Kandili namazı ne zaman kılınır? Miraç hadisesinin faziletlerini, Miraç gecesi ibadetlerini ve Miraç namazı kılınışına dair tüm detayları araştırdık.
◾ Miraç kelime manası olarak "yükselmek, yukarı çıkmak" anlamlarına gelir. Miraç Kandili ise, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke döneminde bir gece Allah'ın (CC) daveti üzerine gerçekleşen, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuk ve mucizevî bir buluşma olarak tanımlandı.
◾ Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 15 Ocak Perşebe gecesine denk gelmekte.
Miraç kandilinin önemi nedir? Miraç kandilinin anlamı ve önemi nedir?
◾ Buhari ve Müslim'de Miraç'la ilgili olarak yer alan rivayetlerin ortak noktalarına göre olay şu şekilde cereyan etti:
Bir gece Resulullah Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde bazı rivayetlere göre ise uykuda iken veya uyku ile uyanıklık arasında bir halde iken Hz. Cebrail (AS) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı.
◾ Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolundu.
◾ Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e (SAV) İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
◾ Recep ayının 27. gecesine tekabül eden Miraç Kandili için özel bir namaz yoktur ancak bu gecenini fazileti oldukça fazla olduğu için bu geceyi namaz ve ibadetle geçirmek mühimdir.
◾ Peygamber Efendimiz (SAV): "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu nedenle Miraç Kandili gecesini namazla geçirmek önemlidir.
◾ Miraç Kandili'nde 12 rekat nafile namazı kılınması uygun görülür.Yatsı ezanından sabah ezanına kadar olan vakitte namaz kılınabilir. Nafile namazında her rekatında Fatiha ile başka bir süre okuyarak iki rekatta bir selam verilmelidir. Devamında ise yüz defa: "Sübhanellahi velhamdü lillâhi ve la ilahe illallahu ve Allahu ekber" denilmeli.
◾ Daha sonra ise yüz defa istiğfar ederek yüz defa da Salat-u selam okumalıdır. Aynı zamanda bir önemli detay ise üzerinde kaza namazı olanlar 12 rekat olarak kılınan nafile namazı, kaza niyeti ile kılmaları daha efdal olur.