Miraç kandili namazı nasıl kılınır?

◾ Miraç kelime manası olarak "yükselmek, yukarı çıkmak" anlamlarına gelir. Miraç Kandili ise, Peygamber Efendimizin (SAV) Mekke döneminde bir gece Allah'ın (CC) daveti üzerine gerçekleşen, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuk ve mucizevî bir buluşma olarak tanımlandı.

◾ Her yıl Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili olarak idrak edilir. Bu yıl Miraç Kandili 15 Ocak Perşebe gecesine denk gelmekte.