Miraç Kandili'nde süt içilir mi? Miraç Kandili'nde neden süt içilir?
15 Ocak Perşembe gecesi Müslümanlar tarafından idrak edilecek olan Miraç Kandili, İslam medeniyetinde önemli bir noktadır. Peygamber Efendimizin Mekke'den Kudüs'e oradan da göğe yükseldiği bu mukaddes geceye dair en farklı rivayetlerden biri de süt içmesidir. Bundan dolayı Miraç Kandili'nde süt içmek zmaanla bir gelenek haline gelmiştir. Peki, Miraç kandilinde süt içilmeli mi? Miraç kandilinde süt içmenin hükmü, Miraç kandilinde neden süt içilir? İşte Miraç kandilinde süt içmenin önemi...
◻ İçinde bulunduğumuz Üç aylar manevi bir mevsimdir. 15 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili, kulun yükselişini temsil eder. Bununla birlikte insanlar "Miraç kandilinde süt içmek" bahsini çokça merak etmekte.
◻ Peki, Miraç kandilinde süt içmenin bir sevabı var mı, süt içmenin Miraç kandili ile bağlantısı nedir? Bu husus asırlardır devam eden bir geleneği temsil eder.
◻ İsra ve Miraç hadiseleri Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) yaşadığı olağanüstü bir olaydır. Miraç gecesi yaşananlar kulun Hak katına yükselişini ifade eder.
◻ Mekke döneminde bir gece Allah'ın (CC) daveti üzerine gerçekleşen, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuk ve mucizevî bir buluşma olarak tanımlanır.
◻ Miraç hadisenin yaşandığı gece bir rivayete göre: Hz. Cebrail (AS) tarafından Peygamberimize (SAV) biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimizin (SAV) bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in (AS) "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin" dediği belirtilmektedir.
(Müslim, İman, 74/259)
◻ Miraç hadisesinde beş vakit namaz farz kılınmıştır. Bunun yanında Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi de verilmiştir. Yalnız namaz ile ilgili bir gelişme yaşanmamış, Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolunmuştur.
◻ Recep ayının içinde yer alan bu mübarek gecede Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturları bildirilmiştir.
◻ Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu nedenle Miraç Kandili gecesini namazla geçirmek oldukça faziletlidir.
◻ "Yukarı çıkmak, yükselmek, merdiven" manasına gelen "Miraç" kelimesi, ve urûc kökünden türemiştir. Miraç olayı, Hz. Peygamber'in (SAV) göğe yükselişini ve Allah (CC) katına çıkışıdır.