Miraç Kandili'nde süt içilir mi? Miraç Kandili'nde neden süt içilir?

◻ Miraç hadisesinde beş vakit namaz farz kılınmıştır. Bunun yanında Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi de verilmiştir. Yalnız namaz ile ilgili bir gelişme yaşanmamış, Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolunmuştur.