Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?
Mevlid Kandili, sevgili Peygamberimiz (SAV) dünyaya teşrif ettiği mübarek bir gündür. Peygamberimizin doğum günü olarak idrak edilen bu özel günde oruç tutma hususunda birtakım soru işaretleri bulunuyor. Bu gece, elbette ibadetle en iyi şekilde geçirilmeli. Peki, Mevlid Kandili'nde oruç tutmak uygun mudur? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?
🔸 Müslümanlar için rahmet dönemlerinden biri, Mevlid Kandili. Peygamber Efendimiz (SAV) dünyaya teşrif ettiği mübarek bir gündür. Hicri Rebiülevvel ayının 12. günü, 2025 yılında 3 Eylül Çarşamba gününe tekabül ediyor.
🔸 Mevlid Kandili, Arapçada "doğum" anlamına gelen "Mevlid" kelimesinden türetilmiştir. Hz. Muhammed'in (SAV) doğumunun anılması ve O'nun hayatının öğrenilmesi amacıyla yaygınlaşarak bir gelenek haline gelmiştir. Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.
🔸 Kandil gecelerinde oruç tutmak, özellikle emredilen bir ibadet değildir. Ancak bu mübarek gün ve geceleri ibadetle geçirmek çok kıymetlidir.
🔸 Bu günlerde bol bol dua etmek, kaza namazlarını eda etmek, tesbihat yapmak ve eğer kaza oruçlarımız varsa onları tutmak en makbul ibadetler arasındadır.
🔸 Hz. Peygamber (SAV), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…"
(İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]).
🔸 Diğer taraftan, Hz. Peygamber (SAV)'e pazartesi günü tuttuğu orucun hikmeti sorulduğunda verdiği cevap, bu günde niçin oruç tutulması gerektiğini daha net açıklar. Resûl-i Ekrem (SAV) bu soruya, "Pazartesi günü, benim doğduğum ve bana vahyin indiği gündür" yanıtını vermiştir.
🔸 Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak, bazı İslam âlimleri, dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu belirtmişlerdir.