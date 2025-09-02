Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu?

5 /10 Mevlid Kandili oruç tutulur













🔸 Diğer taraftan, Hz. Peygamber (SAV)'e pazartesi günü tuttuğu orucun hikmeti sorulduğunda verdiği cevap, bu günde niçin oruç tutulması gerektiğini daha net açıklar. Resûl-i Ekrem (SAV) bu soruya, "Pazartesi günü, benim doğduğum ve bana vahyin indiği gündür" yanıtını vermiştir.

🔸 Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak, bazı İslam âlimleri, dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu belirtmişlerdir.