Mevlid Kandili'nde okunabilecek aşırlar nelerdir?

Resulallah'ın (SAV) doğduğu gece olarak idrak edilen Mevlid Kandil'ine has bir ibadet şekli yoktur. Müslümanlar bu gece boyunca nafile ibadetler ile Yüce Allah'a taatta bulunurlar. Fikriyat olarak Mevlid Kandil'inde okuyabileceğiniz, Kur'an-ı Kerim'den aşırları bir araya topladık. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandil'inde ne okunur? Kandil gecesi Kur'an okunur mu? Mevlid duaları nelerdir? Mevlid Kandil'inde okunacak ayetler nedir? Kandil gecesi neler yapılır?