Arama

Menu

Mevlid Kandili'nde okunabilecek aşırlar nelerdir?

Resulallah'ın (SAV) doğduğu gece olarak idrak edilen Mevlid Kandil'ine has bir ibadet şekli yoktur. Müslümanlar bu gece boyunca nafile ibadetler ile Yüce Allah'a taatta bulunurlar. Fikriyat olarak Mevlid Kandil'inde okuyabileceğiniz, Kur'an-ı Kerim'den aşırları bir araya topladık. Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandil'inde ne okunur? Kandil gecesi Kur'an okunur mu? Mevlid duaları nelerdir? Mevlid Kandil'inde okunacak ayetler nedir? Kandil gecesi neler yapılır?

Giriş Tarihi: 17.10.2021 00:49 Güncelleme Tarihi: 17.10.2021 00:50
  • 1
  • 11
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?

➡ Resulallah'ın (SAV) doğduğu gece olarak idrak edilen Mevlid Kandil'ine has bir ibadet şekli yoktur. Müslümanlar bu gece boyunca nafile ibadetler ile Yüce Allah'a taatta bulunurlar. Fikriyat olarak Mevlid Kandil'inde okuyabileceğiniz, Kur'an-ı Kerim'den aşırları bir araya topladık.

➡ Mevlid Kandili nedir? Mevlid Kandil'inde ne okunur? Kandil gecesi Kur'an okunur? Mevlid duaları nelerdir? Mevlid Kandil'inde okunacak ayetler nedir? Kandil gecesi neler yapılır?

  • 2
  • 11
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?

"Ey peygamber! Seni tanık, müjdeci, uyarıcı, izniyle Allah'a çağırıcı ve etrafını aydınlatan bir ışık olarak gönderdik."

Ahzab suresi 45-46

Ahzab suresi 38-48. Ayetleri okumak için tıklayın
Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

Efendimizin (SAV) doğduğu gece meydana gelen mucizeleri okumak için tıklayın

  • 3
  • 11
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?

"Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez."

A'râf suresi 55

A'râf suresi 54-57. ayetleri okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? Öğrenmek için tıklayın

  • 4
  • 11
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?

"Rabbimiz! Şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz."

İbrahim suresi 38

İbrahim suresi 35-41. ayetleri okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

Mevlid alayları nedir? Öğrenmek için tıklayın

  • 5
  • 11
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?
Mevlid Kandil’inde okunabilecek aşırlar nelerdir?

"Andolsun, size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir, size çok düşkündür, müminlere karşı şefkat ve merhamet doludur."

Tevbe suresi 128

Tevbe suresi 123-129. ayetleri okumak için tıklayın

Farklı seslerden Kur'an-ı Kerim meali dinlemek için tıklayın

Birçok hafızın sesinden Kur'an-ı Kerim dinlemek için tıklayın

Efendimize (SAV) yazılan mevlid dizelerini okumak için tıklayın

2021 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN