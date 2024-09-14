Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili 2024
Mübarek gün ve geceler Müslümanların Allah Teala'ya selim bir kalp ile yöneldikleri rahmet dilimleridir. Bilmeden veyahut bilerek işlenen günahlar için en güzel tövbe zamanlarından birisi kandil gecesi olarak bilinen mübarek gecelerdir. Bu gece idrak edeceğimiz, Resulullah'ın (SAV) mevlidi olarak bilinen Mevlid Kandili de Hak Teala'ya yönelmemiz, günahlarımızdan kurtulmamız için bulunmaz bir fırsat, rahmet gemisidir. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Sizler için Mevlid Kandili'ni en güzel şekilde geçirmenin yollarını araştırdık...
Giriş Tarihi: 14.09.2024
06:04
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
09:32
◼
Kandil geceleri gibi manen rahmet yüklü geceler bağışlanmamız için önemli vesilelerdir. Müminler kandil gecelerinde ziyadesiyle ibadetlere sarılarak Hak Teala'dan rahmet ve bağışlanma talep ederler.
◼
Mevlid Kandili Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (SAV) dünyayı şereflendirdiği gündür. Bundan dolayı müminler olarak bu şerefli gün içinde bazı eylemlerde bulunarak Rabbimize niyaz ederiz. Peki, Mevlid Kandilinde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde yapılacaklar nelerdir? İşte her kandil gecesinde yapılması gereken ibadetler ve eylemler...
KUR'AN-I KERİM'DEN DUALAR
Tevbe etmek
◼ Allah'a (CC) ulaşan yolların anahtarı
tövbe kavramıdır. Tövbe kulun Hak Teala'ya isyandan vazgeçip bu kutlu yolda kendi yolculuğunu başlatmasıdır. Kişi vakit gözetmeksizin her zaman tevbe-istiğfar edebilir.
◼ Ama mübarek zamanlarda
tevbe ve istiğfar etmek çok önemli ve bereketli bir fiildir. İnsan, yaşamında bilerek ya da bilmeyerek hata, kusur ve günah olarak nitelendirilebilecek türden davranış ve tutumlar sergileyebilir.
◼ Bu hata ve pişmanlıklardan yegane dönüş için
Mevlid Kandili güzel bir zamandır. Müslüman bu gece içinde temiz bir kalp ve akıl ile Allah'a (CC) yönelerek tevbe- istiğfar etmelidir.
KUR'AN-I KERİM'DE TEVBE İLE İLGİLİ 20 AYET
Zikir çekmek
◼ Allah Teala'yı zikretmek
en büyük ibadetlerden birisidir. Rabbimizin isimlerinin zikri kalbimizi temizler ve bizi manen arındırır. Zikir hakkında pek çok ayeti kerime bulunduğu gibi hadisler de mevcuttur.
Resulullah (SAV) buyurdu:
↪ "Rabbini zikredenle etmeyenin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir."
(Buhârî, Daavât 66)
Resulullah (SAV) buyurdu:
↪ "İçinde Allah'ın anıldığı ev ile Allah'ın anılmadığı evin farkı, diriyle ölünün farkı gibidir."
(Müslim, Müsâfirîn 211)
Kur'an-ı Kerim okumak
◾
Kur'an-ı Kerim okumak tarihin her döneminde Müslümanların tercih ettikleri bir ibadet olmuştur. Kandil gecelerinde müminler Kur'an-ı Kerim tilaveti ile kalplerini temizleme gayreti içinde olurlar.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Kim Kur'ân-ı Kerîm'den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir."
(Tirmizî, Fezâilü'l-Kur'ân, 16)
ACZ DOLU BİR İTİRAF DUA
Sadaka vermek
◼
Allah Teala'nın rızasını kazanmak için yapılan fiillerden birisi de sadaka vermektir. Kandil gecelerinde Müslümanlar mallarınızdan daha fazla tasadduk ederek bağışlanma dilerler.
◼
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinden korunun, onu da bulamazsanız güzel ve hoş bir söz ile korunun."
(Buhârî, Edeb, 34)