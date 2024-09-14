Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili 2024

Tevbe etmek

◼ Allah'a (CC) ulaşan yolların anahtarı tövbe kavramıdır. Tövbe kulun Hak Teala'ya isyandan vazgeçip bu kutlu yolda kendi yolculuğunu başlatmasıdır. Kişi vakit gözetmeksizin her zaman tevbe-istiğfar edebilir.

◼ Ama mübarek zamanlarda tevbe ve istiğfar etmek çok önemli ve bereketli bir fiildir. İnsan, yaşamında bilerek ya da bilmeyerek hata, kusur ve günah olarak nitelendirilebilecek türden davranış ve tutumlar sergileyebilir.

◼ Bu hata ve pişmanlıklardan yegane dönüş için Mevlid Kandili güzel bir zamandır. Müslüman bu gece içinde temiz bir kalp ve akıl ile Allah'a (CC) yönelerek tevbe- istiğfar etmelidir.

KUR'AN-I KERİM'DE TEVBE İLE İLGİLİ 20 AYET