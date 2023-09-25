Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?

MEVLİD NEDİR?

🔹 Mevlid, kelime olarak, "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen bir kavramdır. İslam alemi için mevlid, Hz. Peygamber'in (SAV) doğduğu günü ve bu vesileyle yapılan törenleri, yazılan eserleri ifade eder.

🔹 Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid gecesi, Müslümanların dua ve ibadet ile geçirdikleri, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberin (SAV) hayatını anlayarak O'nun izinden gitmeyi idrak edecekleri bir tazelenme mevsimidir.

Kutlu bir dünyaya geliş: Mevlid Kandili