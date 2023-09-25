Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler nelerdir?
Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid gecesi, Peygamber Efendimizin (SAV) doğduğu kutlu günü ifade eder. 2023 yılında 26 Eylül Salı idrak edilecek mübarek günü Müslümanlar dua ve ibadet ile geçirir. Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece olan Mevlid kandilinde bol bol zikir ve tesbih çekilir. Peki, Mevlid Kandili'nde çekilecek zikirler neler? Mevlid Kandili gecesinde hangi tesbihler çekilir?
Giriş Tarihi: 26.09.2023
11:08
MEVLİD NEDİR?
🔹 Mevlid, kelime olarak,
"doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen bir kavramdır. İslam alemi için mevlid, Hz. Peygamber'in (SAV) doğduğu günü ve bu vesileyle yapılan törenleri, yazılan eserleri ifade eder.
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Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid gecesi, Müslümanların dua ve ibadet ile geçirdikleri, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamberin (SAV) hayatını anlayarak O'nun izinden gitmeyi idrak edecekleri bir tazelenme mevsimidir.
Kutlu bir dünyaya geliş: Mevlid Kandili
MEVLİD KANDİLİ
🔹 Resulullah Efendimiz (SAV),
miladi 571 yılında, hicretten tam 53 sene evvel doğdu. Rebiülevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı dünyaya geldi.
🔹 Mekke'nin Haşimoğulları mahallesinde,
Safa tepesi yakınında bir evde doğan Peygamber Efendimizin (SAV) doğum zamanı, İslam alemince Mevlid Kandili olarak kutlanır. Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece olarak görülen Mevlid'de, Kur'an-ı Kerim okunur, dualar edilir, Peygamber Efendimizin (SAV) hayatı idrak edilerek sünneti yerine getirilmeye çalışılır.
MEVLİD KANDİLİNDE YAPILACAK İBADETLER
🔹 Mevlid gecesine hususi olarak zikredilen bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Ancak Peygamber Efendimiz (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir.
🔹 Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya geldiği Mevlid gecesinde, dileyenler nafile ibadetler yapabilir. Mübarek gecede, inananlar için yaşamlarına çeki düzen verme vesilesi olur. Tövbe derek Allah'tan (CC) bağışlanma dilenmesi tavsiye edilir.
MEVLİD KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER VE ZİKİRLER
🔹 Bu mukaddes gecede
nafile namaz kılınır, Kur'an-ı Kerim okunur, dualar edilir ve Allah (CC) çokça zikredilir. Peygamber Efendimizin (SAV) doğduğu gün olması vesilesiyle O'nun şefaatine nail olabilmek için dualar edilir.
🔹 Peygamber Efendimizin (SAV) şefaatini ümit edenler Mevlid kandilinde selamlar, salavatlar getirilmelidir. Salat-ü selam getirmenin belirli bir vakyi ya da sayısı yoktur. Kişi, istediği zaman ve miktarda salat-ü selam getirebilir.
SALAVAT NASIL GETİRİLİR? ↪ ya da "Allahümme salli alâ Muhammed" diyerek salavat getirilir. "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim"
Mevlid kandilini nasıl ihya etmeliyiz?