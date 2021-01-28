Mescid güvercini Abdullah bin Zubeyr kimdir?

📌 Hz. Hüseyin'in şehadetinden sonra bütün dikkatler onun üzerine çekildi. Abdullah bin Zubeyr'in kendisine biat etmeyeceğini anlayan Yezid kendi kendine şöyle yemin etti:

"Abdullah'ı ya zincire vurdurarak yanıma getirteceğim ya da üzerine ordu göndereceğim."

Onun bu şekilde yemin ettiğini duyan insanlar Abdullah bin Zübeyr'e barış yapması için telkinde bulunarak şöyle dediler:

"İstersen sana üzerine elbise olarak giyebileceğin gümüşten bir zincir yapalım. Onun da yemini yerine gelmiş olur. Sulh senin için daha hayırlıdır."

Abdullah (r.a.) onlara şöyle cevap verdi:

"Allah, onun yeminini yerine getirmeye fırsat vermesin. Taşın dişler arasında hamur haline gelmesi ne kadar zorsa, benim de Hakk'ın dışında bir arzu ile yumuşamam imkansızdır. Allah'a yemin ederim ki, şerefle kılıç darbeleri yemek, şerefden yoksun olarak kırbaçlanmaktan daha iyidir."

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