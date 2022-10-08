Fikriyat yazarı Mehmet Emin Ay'dan "Ayasofya Camii'nin manevi önemi"

Dini hayatımızda Ayasofya'nın özellikle yetişkin nesiller için çok büyük bir yeri var. Buradan nesillerimize, yeni yetişen gençlerimize, çocuklarımıza anlatacağımız pek çok hatıra da olacaktır. Ve bu manada Ayasofya-i Kebir Camii'nden anlatmamız gereken pek çok özellik de vardır. Dolayısıyla dini hayatımızda diğer mabetlerimizden çok farklı bir yere sahip olan Ayasofya camiimizin ben her birimiz için Cenab-ı Hakk'a bir secde imkanı sunan bir mabet olmasını Yüce Rabbimden (CC) diliyorum.