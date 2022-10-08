Fikriyat yazarı Mehmet Emin Ay'dan "Ayasofya Camii'nin manevi önemi"
Tekrar ibadete açılması ile gönüllerimizi huzura erdiren, Fatih Sultan Mehmet'in milletimize hediyesi olan Ayasofya Camii, Müslümanların yoğun ilgisi ile her geçen gün dolup taşıyor. Biz de bu minvalde Ayasofya-i Kebir Camii'nin Başimamlık vazifesini ifa eden Fikriyat yazarı Mehmet Emin Ay'a, bugün sabah namazının ardından Peygamber Efendimizin veladeti üzerine gerçekleştirdiği programının sonrasında Ayasofya'nın manevi önemine dair düşüncelerini sorduk.
Giriş Tarihi: 08.10.2022
14:38
Güncelleme Tarihi: 08.10.2022
16:35
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86 yıl müze olarak kullanıldıktan sonra 24 Temmuz 2020 tarihinde nihayet asli hüviyetine kavuşan Ayasofya-i Kebir Camii, farklı milletlerden Müslümanları ağırlamaya devam ediyor.
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Her Cuma günü ve cumartesi sabahı Ayasofya-i Kebir Camii'nde görevini ifa eden Mehmet Emin Ay hocamız Fikriyat için Ayasofya'nın manevi önemine dair görüşlerini dile getirdi.
Fikriyat yazarı Mehmet Emin Ay'a kıymetli görev
Yaklaşık bir asra yakın dönem kapalı kalan, ibadete açık olmayan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi hamdolsun şimdi insanların bölük bölük, dalga dalga, uzaklardan yakınlardan dünyanın dört bir köşesinden gelip ibadet ettikleri bir mabet olarak asli hüviyetine kavuştu.
Kapalı olan dönemlerin şahidi olan birisi olarak bu mabedimizi böylesine cıvıl cıvıl insanlarla, gençlerle, yavrularımızla dolu bir halde görmek, bir din eğitimcisi olarak herhalde en çok memnun olan kişilerden kılıyor beni de. Allah'a (CC) hamd ediyoruz. Ecdadımızın burayı vakfeden vâkıfın şartlarının tahakkuk ettiğini, gerçekleştiğini görmek bizi son derece sevindiriyor.
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Dini hayatımızda Ayasofya'nın özellikle yetişkin nesiller için çok büyük bir yeri var. Buradan nesillerimize, yeni yetişen gençlerimize, çocuklarımıza anlatacağımız pek çok hatıra da olacaktır. Ve bu manada Ayasofya-i Kebir Camii'nden anlatmamız gereken pek çok özellik de vardır. Dolayısıyla dini hayatımızda diğer mabetlerimizden çok farklı bir yere sahip olan Ayasofya camiimizin ben her birimiz için Cenab-ı Hakk'a bir secde imkanı sunan bir mabet olmasını Yüce Rabbimden (CC) diliyorum. https://www.instagram.com/p/Cjc9xPVDYvo/
◾ Açıklamalarında
hem akademik anlamda hem de kültürel manada önemli doneler kullanan Mehmet Emin Ay, Müslümanların camiye gösterdiği ilgi ve alakaya dikkat çekti.
◾ Bilhassa sabah namazlarında yoğun bir katılıma şahit olan
Ayasofya, müminler için büyük bir sevinç, tevhid ve mutluluk vesilesi olmayı devam ettiriyor.
Fikriyat yazarı Mehmet Emin Ay'a kıymetli görev
Mehmet Emin Ay kimdir?
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1963 doğumlu olan Mehmet Emin Ay, Van İmam Hatip Lisesi ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunudur. 1984 yılında başlayan akademik kariyeri boyunca titiz bir araştırmacılığın yolunu tercihe den Ay, talebeleri tarafından çokça sevilen bir şahsiyet...
◾ İki defa Bursa müftülüğü yapan Hoca, Bursa başta olmak üzere Türkiye'de çok sevilen ve bilinen bir sima. Bilhassa doksanlı senelerde seslendirdiği
ezgi ve ilahilerle gönüllerde taht kuran Emin Ay, günümüzde akademik çalışmaları, talebeleri ve vaazları ile ümmete hizmet ediyor.
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Mehmet Emin Ay'ın bazı eserleri
▪ Din Eğitiminde Mükafat ve Ceza
▪ Ailede ve Okulda İdeal Din Eğitimi
▪ En Güzel İlahiler
▪ Ticaret Erbabı Devlet Başkanı ve Ordu Komutanı Olarak Peygamberimiz
▪ Biricik Peygamberim ve Onun Çağındaki Çocuklar
Mehmet Emin Ay'ın bazı sözleri
➡ "Oruçta, Allah'tan başka kimsenin bilemediği bir sır vardır ve içine riya karışmayan tek ibadet oruçtur."
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➡ "Hicret yaşanmış ve bitmiş bir olay değildir. Hicret, bir peygamber geleneğidir!"
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