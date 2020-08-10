Mehir nedir, ne demek? Mehir ne kadar olmalı? Mehir ne zaman verilmez?

Mehir ne kadar olmalı sorusu sık sorulan bir sorudur. İslam fıkhına göre mehrin ne kadar olması gerektiği konusunda bir üst sınır yoktur. Alt sınırı konusunda ise mezheplere göre farklı görüşler mevcuttur. Hanefi fakihlerine göre mehir olarak verilebilecek en düşük miktar on dirhem gümüştür. Malikilere göre ise de alt sınır üç dirhem gümüştür. Şafii ve Hanbeli mezheplerinin fakihleri ise mehre bir alt sınır kabul etmemişlerdir.