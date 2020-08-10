Mehir nedir, ne demek? Mehir ne kadar olmalı? Mehir ne zaman verilmez?
Mehir, İslam fıkhında hükümleri belirlenmiş bir kavramdır. Mehir, erkeğin kadına verdiği bir tür hediye olarak özetlenebilir. Nikah akdi gerçekleşirken kadının isteğine bağlı olarak belirlenen mal ya da parayı ifade eder. Mehir ne zaman verilir konusu çiftler arasındaki ittifakla verilecek bir karardır. Peki, mehir nedir? Mehir ne demek? Mehir ne kadar olmalı? Mehir ne zaman verilmez? Mehir verilmek zorunda mı?
Giriş Tarihi: 10.08.2020
19:15
Mehir, İslam fıkhında yer alan evlilik ile ilgili bir kavramdır. Dini anlamda evlilik akdinin gerçekleştirilmesi sonucunda kocanın karısına ödemek zorunda olduğu para veya malı ifade eder. Evlilik akdi sırasında ya da öncesinde nikahı gerçekleşecek erkeğin, nikahı gerçekleşecek kadına belirlenen meblağ doğrultusunda bir hediyesi yahut kadın için ekonomik ve sosyal bir güvence olarak görülür.
İslam hukukunda erkeğin kadına evlenirken verdiği ya da vermeyi taahhüt ettiği para, mal ya da hediye, kadının mal varlığına dâhil olur. Kadın mehri üzerinde istediği tasarrufta bulunabilir. Dört mezhep tarafından kabul edilmiştir. İslam'a göre evlenen erkeğin kadına belirlenen meblağda mehir vermesi gerekir.
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KUR’AN’DA VE HADİSLERDE MEHİR
Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde kendileriyle evlenilen kadınlara mehirlerinin verilmesi gerektiği belirtilmiştir (Bakara 236-237; Nisâ 24-25; Mâide 5).
Hadislerde de mehirle ilgili fıkhî hükümlerin ayrıntıları yer almıştır. Ayrıca evlenmeyi zorlaştıracak tarzda mehir miktarında aşırıya kaçılmaması öğütlenmiştir.
MEHİR VERİLMEK ZORUNDA MI?
İslam hukukunda nikah sırasında genelde taraflar kadına ödenecek mehrin miktarı ve ödeme şekli konusunda anlaşırlar. Eğer nikah akdi yazı ile belgeleniyorsa bu anlaşma o belgede de yer alır. Kur'an ve sünnette mehir ödemenin gerekliliği üzerinde durulmuştur. Ancak mehir hukukçuların çoğuna göre evliliğin şartlarından değil sonuçlarından biridir. Bu sebeple nikâh esnasında mehir belirtilmemiş, hatta verilmeyeceği şart koşulmuş bile olsa evlilik geçerlidir.
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Mehir ne kadar olmalı sorusu sık sorulan bir sorudur. İslam fıkhına göre mehrin ne kadar olması gerektiği konusunda bir üst sınır yoktur. Alt sınırı konusunda ise mezheplere göre farklı görüşler mevcuttur. Hanefi fakihlerine göre mehir olarak verilebilecek en düşük miktar on dirhem gümüştür. Malikilere göre ise de alt sınır üç dirhem gümüştür. Şafii ve Hanbeli mezheplerinin fakihleri ise mehre bir alt sınır kabul etmemişlerdir.