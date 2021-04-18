Martin Lings'in Hz. Muhammed'in Hayatı kitabından 20 alıntı

🔹 Ramazan, geleneksel inziva ayı idi. Kırk yaşında iken, Ramazan'ın sonlarına doğru bir gece yalnızken ona insan şeklinde bir melek geldi. Melek ona, "Oku!" dedi. O, "Ben okuma bilmem!" deyince, kendi anlattığı şekliyle şunlar oldu:

"Melek beni aldı ve dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Daha sonra beni bırakıp: "Oku!" dedi. Ben "Okuma bilmem!" dedim, beni tekrar aldı ve sıktı ve tekrar takatımın son noktasında bırakıp, tekrar "Oku!" dedi, ben yine "okuma bilmem" dedim. Beni üçüncü defa aynen sıktı ve bıraktığında şöyle dedi:

"Yaratan Rabbinin adıyla oku

O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.

Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir:

Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

İnsana bilmediğini öğretti."

📕 A'lak, 1-5

| Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings

Kitabın seslendirilmiş halini podcast olarak dinlemek için tıklayın 🔊