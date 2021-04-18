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Martin Lings'in Hz. Muhammed'in Hayatı kitabından 20 alıntı

Bir modern zaman dervişi olarak bilinen İngiliz Martin Lings, yazar, editör, mütercim ve araştırmacı kimliğinin yanında dini öğreti, edebiyat ve sanat aracılığıyla ortaya koyduğu Allah ile insan ilişkisini yansıtan şiirleri ile de tanınır. Yirmili yaşlarında dünya dinlerini incelemeye başlayan Martin Lings, Kuzey Afrikalı Müslümanlar aracılığıyla sufi Şeyh Ahmed Alevî eş-Şazelî ile karşılaşmıştır. Bu durum, onun Müslüman olmasına vesile olmuş ve Ebubekir Siraceddin adını almıştır. Martin Lings'in kaleme aldığı Hz. Muhammed'in Hayatı kitabından 20 alıntıyı derledik.

Giriş Tarihi: 18.04.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 15:08
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🔹 Ramazan, geleneksel inziva ayı idi. Kırk yaşında iken, Ramazan'ın sonlarına doğru bir gece yalnızken ona insan şeklinde bir melek geldi. Melek ona, "Oku!" dedi. O, "Ben okuma bilmem!" deyince, kendi anlattığı şekliyle şunlar oldu:

"Melek beni aldı ve dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Daha sonra beni bırakıp: "Oku!" dedi. Ben "Okuma bilmem!" dedim, beni tekrar aldı ve sıktı ve tekrar takatımın son noktasında bırakıp, tekrar "Oku!" dedi, ben yine "okuma bilmem" dedim. Beni üçüncü defa aynen sıktı ve bıraktığında şöyle dedi:

"Yaratan Rabbinin adıyla oku
O, insanı bir kan pıhtısından yarattı.
Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir:
Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.
İnsana bilmediğini öğretti."

📕 A'lak, 1-5

| Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings

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🔹 Allah, İsmail'in topuğunun olduğu yerden bir su kaynağı fışkırttı. Bundan sonra vadi, suyunun bolluğu ve güzelliği nedeniyle kervanların konak yeri oldu ve kaynak zemzem adını aldı.

| Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings

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🔍 Allah'a teslimiyetin zirvesi: Hz. İsmail

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🔹 O, orta boylu, ince, geniş omuzluydu, başı büyük ve vücudunun diğer organları da orantılı bir şekildeydi. Saçı ve sakalı sık ve siyahtı, dümdüz değil, hafiften dalgalıydı. Saçları omuzları ile kulak memesi arasına kadar uzuyor, sakal ise hemen hemen saçlarının uzunluğuna iniyordu. Geniş bir alnı vardı; göz yuvarlakları geniş, kirpikleri uzun, kaşları ise hafif çatıktı. Eski kaynakların çoğunda gözlerinin siyah olduğu söylenir, fakat bazı kaynaklara göre gözleri kahverengi, hatta açık kahverengidir. Burnu kemerli, ağzı geniş ve güzel şekilliydi. Sakallarını uzatmasına rağmen bıyıklarını hiçbir zaman üst dudağına denk uzatmadığı için dudaklarının güzelliği görülebilirdi. Cildi beyazdı, fakat güneşten bronzlaşmıştı. Bu doğal güzelliklerin yanı sıra, yüzünde - babasında da var olan, fakat oğlunda daha güçlü bir şekil alan bir nur vardı. Bu ışık daha çok alnında ve parlak gözlerinde ışıldardı.

| Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings

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🔹 Bir yer, orasını insanlar seçtiği için asla değil, fakat semada seçildiği için mukaddes olur.

| Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings

📕 Siyer-i Nebi / Hazreti Peygamberin Hayatı adlı e-kitabı okumak için tıklayın

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🔹 İlk vahiyde de belirtilen Allah'ın insana hikmetini öğretme aracı olan kalem üzerine yemin ediliyordu. Kalemden sorulduğunda Peygamber (sav) şöyle dedi:

"Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdi. Kâğıdı yarattı ve kaleme "yaz!" diye emretti. Kalem "Ne yazayım?" diye sordu. Allah, "kıyamete dek yarattıklarımla ilgili benim ilmimi yaz" dedi. Daha sonra kalem verilen emri yerine getirdi. Kalem'e and içtikten sonra, bir de onun yazdıklarına and içiliyordu...

| Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings

Kitabın "İlk vahiy" ile ilgili bölümünü dinlemek için tıklayın 🔊

🔍 Peygamber Efendimize gelen ilk vahiy

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