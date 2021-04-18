Martin Lings'in Hz. Muhammed'in Hayatı kitabından 20 alıntı
Bir modern zaman dervişi olarak bilinen İngiliz Martin Lings, yazar, editör, mütercim ve araştırmacı kimliğinin yanında dini öğreti, edebiyat ve sanat aracılığıyla ortaya koyduğu Allah ile insan ilişkisini yansıtan şiirleri ile de tanınır. Yirmili yaşlarında dünya dinlerini incelemeye başlayan Martin Lings, Kuzey Afrikalı Müslümanlar aracılığıyla sufi Şeyh Ahmed Alevî eş-Şazelî ile karşılaşmıştır. Bu durum, onun Müslüman olmasına vesile olmuş ve Ebubekir Siraceddin adını almıştır. Martin Lings'in kaleme aldığı Hz. Muhammed'in Hayatı kitabından 20 alıntıyı derledik.
Giriş Tarihi: 18.04.2021
14:28
Güncelleme Tarihi: 18.04.2021
15:08
🔹 Ramazan, geleneksel inziva ayı idi. Kırk yaşında iken, Ramazan'ın sonlarına doğru bir gece yalnızken ona insan şeklinde bir melek geldi. Melek ona,
dedi. O, "Oku!" deyince, kendi anlattığı şekliyle şunlar oldu: "Ben okuma bilmem!"
"Melek beni aldı ve dayanabileceğim son noktaya kadar sıktı. Daha sonra beni bırakıp:
dedi. Ben "Oku!" dedim, beni tekrar aldı ve sıktı ve tekrar takatımın son noktasında bırakıp, tekrar "Okuma bilmem!" dedi, ben yine "Oku!" dedim. Beni üçüncü defa aynen sıktı ve bıraktığında şöyle dedi: "okuma bilmem"
"Yaratan Rabbinin adıyla oku O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir: Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti."
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A'lak, 1-5
| Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings
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Saçı ve sakalı sık ve siyahtı, dümdüz değil, hafiften dalgalıydı. Saçları omuzları ile kulak memesi arasına kadar uzuyor, sakal ise hemen hemen saçlarının uzunluğuna iniyordu. Geniş bir alnı vardı; göz yuvarlakları geniş, kirpikleri uzun, kaşları ise hafif çatıktı. Eski kaynakların çoğunda gözlerinin siyah olduğu söylenir, fakat bazı kaynaklara göre gözleri kahverengi, hatta açık kahverengidir. Burnu kemerli, ağzı geniş ve güzel şekilliydi. Sakallarını uzatmasına rağmen bıyıklarını hiçbir zaman üst dudağına denk uzatmadığı için dudaklarının güzelliği görülebilirdi. Cildi beyazdı, fakat güneşten bronzlaşmıştı. Bu doğal güzelliklerin yanı sıra, O, orta boylu, ince, geniş omuzluydu, başı büyük ve vücudunun diğer organları da orantılı bir şekildeydi. Bu ışık daha çok alnında ve parlak gözlerinde ışıldardı. yüzünde - babasında da var olan, fakat oğlunda daha güçlü bir şekil alan bir nur vardı.
| Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings
🔹 İlk vahiyde de belirtilen
yemin ediliyordu. Kalemden sorulduğunda Peygamber (sav) şöyle dedi: Allah'ın insana hikmetini öğretme aracı olan kalem üzerine
"Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdi. Kâğıdı yarattı ve kaleme
diye emretti. Kalem "yaz!" diye sordu. Allah, "Ne yazayım?" dedi. Daha sonra kalem verilen emri yerine getirdi. Kalem'e and içtikten sonra, bir de onun yazdıklarına and içiliyordu... "kıyamete dek yarattıklarımla ilgili benim ilmimi yaz"
| Hz. Muhammed'in Hayatı - Martin Lings
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Peygamber Efendimize gelen ilk vahiy