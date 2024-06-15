Kurban vekaleti nasıl verilir?

Diyanet'e göre kurban vekaleti hükmü

◾ Kurban ibadetinde mühim olan şey, kişinin niyetidir. Bu niyetin Allah rızası için olması ve vekaleten kendisi adına kurban edilmesi şarttır.

◾ Buhari hadisinde geçen bir rivayete göre:

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdi r. Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle söylediği rivayet edilmiştir: "Resulullah (sav), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve 'kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu."

(Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)