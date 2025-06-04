Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Galeri İslam Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

Yayınlanma Tarihi: 04.06.2025 12:26

İslam alemi için büyük ehemmiyet taşıyan zaman dilimlerinden biri de Kurban Bayramı'nın olduğu günlerdir. Kurban ile alakalı dikkat edilmesi gereken birçok husus mevcuttur. Kurban kesilirken okunacak dua, getirilen tekbir Müslümanlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Tüm ibadetlerde olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Peki, kurban kesilirken okunacak dualar nelerdir? Kurban keserken nasıl tekbir getirilir? Kurban keserken ne söylenir?

1/10
Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

🔹 Kurban kelimesi sözlükte "yaklaşmak" manasını karşılar. Aynı zamanda Allah'a (CC) yakınlık sağlamaya vesile olan şey anlamına gelir.

🔹 Dini bir terim olarak ise "kurban", ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan demektir.

Türk lehçelerinde "arife"

2/10
Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

🔹 Kurban, insanlara ve toplumun geneline fayda sağlamak için var olan vacip bir ibadettir. Kurban kesen kişi, Allah'ın (CC) emrini yerine getirmiş olur ve kulluk bilincini diri tutar. Kur'an'ı Kerim'de Kevser suresinin 2. ayetinde kurbandan şöyle bahsedilir: "Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes!"

KEVSER SURESİ 2. AYET TEFSİRİ

🔹 Ayette, kendisine pek çok hayır lutfedilKevser suresi 2.ayetmiş olan Hz. Peygamber'in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah'a yönelerek namaz kılması ve O'nun rızâsı için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş; bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır.

Kevser suresinin 2. ayetinin tefsirinin tamamı için tıklayın!

3/10
Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

🔹 Müslümanlar her kurban kesiminde Hz. İbrahim (AS) ile oğlu İsmail'in (AS) Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olur.

🔹 Zeyd b. Erkam anlatıyor: Resûlullah'ın (SAV) ashâbı, "Ey Allah'ın Resûlü! Bu kurbanlar nedir?" dediler. Resûlullah, "Babanız İbrâhim'in sünnetidir." diye cevap verdi.

Ortak değerimiz: Kurban Bayramı

4/10
Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

🔹 Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etinin akraba, eş dosta, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştirir, artırır.

🔹 Özellikle et alamayacak durumu bulunmayan veya çok sınırlı olan kişilerin bu ihtiyacı giderilmiş olur.

5/10
Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

🔹 Hac suresi 34. ayette Allah (CC) kurban ile alakalı şöyle buyurmaktadır:

"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız O'na teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!"

HAC SURESİ 34. AYETİN TEFSİRİ

🔹 Ayette geçen "mensek" kelimesi genellikle kurban kesme ibadeti anlamında yorumlanmıştır; fakat bunu kurban kesme yeri veya kurban kesme usulü mânasında anlayanlar da olmuştur. 34. ayette geçen ve "Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseler" diye çevirdiğimiz "muhbitîn" kelimesine, "gönlü Allah'a yönelmekle huzur bulanlar, içtenlikle tövbe edenler, alçak gönüllü kimseler, haksızlık etmeyen ve haksızlığa uğradığında da özverili davrananlar" gibi manalar da verilmiştir.

Hac suresinin 34. ayetinin tefsirinin tamamı için tıklayın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Hz. İbrahim’in, cânânıyla sınavı

Hz. İbrahim’in, cânânıyla sınavı

Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye

Hac ibadetinin ilk durağı: Terviye

İstanbul’un 5 önemli Türbesi

İstanbul’un 5 önemli Türbesi

Siyasi vahdet-i vücud mesleği

Siyasi vahdet-i vücud mesleği

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Papaların İslam selamı!

Papaların İslam selamı!

Uzaktaki Pakistan, Türkiye

Uzaktaki Pakistan, Türkiye