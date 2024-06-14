Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?

🔹 Kurban, insanlara ve toplumun geneline fayda sağlamak için var olan vacip bir ibadettir. Kurban kesen kişi, Allah'ın (CC) emrini yerine getirmiş olur ve kulluk bilincini diri tutar. Kur'an'ı Kerim'de Kevser suresinin 2. ayetinde kurbandan şöyle bahsedilir: "Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes!"

KEVSER SURESİ 2. AYET TEFSİRİ

🔹 Ayette, kendisine pek çok hayır lutfedilKevser suresi 2.ayetmiş olan Hz. Peygamber'in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah'a yönelerek namaz kılması ve O'nun rızâsı için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş; bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır.