Kurban neden kesilir? Kurban kesilirken okunacak dua nedir?
İslam alemi için büyük ehemmiyet taşıyan zaman dilimlerinden biri de Kurban Bayramı'nın olduğu günlerdir. Kurban ile alakalı dikkat edilmesi gereken birçok husus mevcuttur. Örneğin kurban kesilirken okunacak dua, getirilen tekbir Müslümanlar tarafından oldukça merak edilmektedir. Tüm ibadetlerde olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Peki, kurban kesilirken okunacak dualar nelerdir? Kurban keserken nasıl tekbir getirilir? Kurban keserken ne söylenir?
Giriş Tarihi: 15.06.2024
11:50
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:51
🔹 Kurban kelimesi sözlükte
"yaklaşmak" manasını karşılar. Aynı zamanda anlamına gelir. Allah'a (CC) yakınlık sağlamaya vesile olan şey
🔹 Dini bir terim olarak ise "
kurban", ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan demektir.
Türk lehçelerinde "arife"
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Kurban, insanlara ve toplumun geneline fayda sağlamak için var olan vacip bir ibadettir. Kurban kesen kişi, Allah'ın (CC) emrini yerine getirmiş olur ve kulluk bilincini diri tutar. Kur'an'ı Kerim'de Kevser suresinin 2. ayetinde kurbandan şöyle bahsedilir: "Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes!"
KEVSER SURESİ 2. AYET TEFSİRİ
🔹 Ayette, kendisine pek çok hayır lutfedilKevser suresi 2.ayetmiş olan Hz. Peygamber'in bu nimetlerin şükrünü eda etmek üzere sadece Allah'a yönelerek namaz kılması ve O'nun rızâsı için değerli mallarından kurban kesmesi emredilmiş; bu suretle putlar için kurban kesen müşriklerin çok tanrılı inancını silip tevhid inancını yerleştirmesi ve kesilen kurbanlar sayesinde sosyal yardımın sağlanması amaçlanmıştır.
Kevser suresinin 2. ayetinin tefsirinin tamamı için tıklayın!
🔹 Müslümanlar her kurban kesiminde
Hz. İbrahim (AS) ile oğlu İsmail'in (AS) Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olur.
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Zeyd b. Erkam anlatıyor: Resûlullah'ın (SAV) ashâbı, dediler. Resûlullah, "Ey Allah'ın Resûlü! Bu kurbanlar nedir?" diye cevap verdi. "Babanız İbrâhim'in sünnetidir."
Ortak değerimiz: Kurban Bayramı
🔹 Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etinin
akraba, eş dosta, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının pekiştirir, artırır.
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Özellikle et alamayacak durumu bulunmayan veya çok sınırlı olan kişilerin bu ihtiyacı giderilmiş olur.
KURBAN İLE İLGİLİ AYETLER
🔹 Hac suresi 34. ayette Allah (CC) kurban ile alakalı şöyle buyurmaktadır:
"Biz her ümmete kurban kesmeyi meşrû kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mâbudu tek bir tanrıdır. Şu halde yalnız O'na teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele!"
HAC SURESİ 34. AYETİN TEFSİRİ
🔹 Ayette geçen "mensek" kelimesi genellikle kurban kesme ibadeti anlamında yorumlanmıştır; fakat bunu kurban kesme yeri veya kurban kesme usulü mânasında anlayanlar da olmuştur. 34. ayette geçen ve "Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseler" diye çevirdiğimiz "muhbitîn" kelimesine, "gönlü Allah'a yönelmekle huzur bulanlar, içtenlikle tövbe edenler, alçak gönüllü kimseler, haksızlık etmeyen ve haksızlığa uğradığında da özverili davrananlar" gibi manalar da verilmiştir.
Hac suresinin 34. ayetinin tefsirinin tamamı için tıklayın!