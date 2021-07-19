Kurban keserken neler yapılır? Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler...
Kurban keserken neler yapılır? Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler...
Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirecek. Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Kurban rasgele kesilerek eziyet çektirilmemelidir. Peki, kurban keserken neler yapılır? Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken tekbir getirilir mi? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 19.07.2021
17:21
Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
17:24
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