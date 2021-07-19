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Kurban keserken neler yapılır? Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler...

Müslümanların heyecanla beklediği Kurban Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar kurban ibadetini yerine getirecek. Kurban, kulu Allah'a yaklaştıran bir ibadettir. Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Kurban rasgele kesilerek eziyet çektirilmemelidir. Peki, kurban keserken neler yapılır? Kurban nasıl kesilir? Kurban keserken tekbir getirilir mi? Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler...

Giriş Tarihi: 19.07.2021 17:21 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021 17:24
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Kurban kesmenin fazileti ve önemi nedir?
Kurban kesmenin fazileti ve önemi nedir?

📌 Hz. Âdem'den bu yana devam eden kurban uygulaması, bizi Allah'a yakınlaştıran ibadetlerden biridir.

📌 Kurban; sadakatin, Allah'a itaat ve teslimiyetin göstergesidir.

📌 Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

📌 Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
📌 Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.
Her ibadette olduğu gibi, kurbanın da belirli kuralları vardır. Peki, kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?👇

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Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
Kurban keserken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

🔸 Kurban edilecek hayvanın, kurban olma şartlarını taşıması, veteriner kontrolünden geçmesi son derece önemlidir.

🔸 Kurban edilecek hayvanlar, eziyet edilmeden ve incitilmeden kesim yerine götürülmelidir.

Kurban keserken okunan dualar

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🔸 Kurban edilecek hayvan, kıbleye karşı yatırılıp ehil bir kimse tarafından kesilmeli, kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmeli, hayvana acı çektirilmemeli ve kanının iyice akması sağlanmalı, bu arada çevre temizliği ve hijyen için gerekli tedbirler alınmalıdır.

🔸 Daha çabuk ve daha hesaplı olsun diyerek ibadet ruhuna yakışmayan görüntülere yol açılmamalıdır.

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Kurban nasıl kesilir?
Kurban nasıl kesilir?

🔸 Elinden geldiği sürece her mükellefin kurbanını kendisinin kesmesi menduptur, değilse bir başkasına vekâlet verip kestirir. Kurbanı kesecek kimsenin Müslüman olması tercih edilir.

🔸 Hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekli.

🔸 Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmeli.

Bayram namazının kılınışı

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🔸 Kurban edilecek hayvana acı çektirmemeli ve eziyet edilmemeli.

🔸 Hayvanlar uzman kişiler tarafından kesilmeli.

🔸 Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalı.

Kurban Bayramı teşrik tekbiri ne zaman başlar ve biter?

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🔸 Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına özen gösterilmeli.

🔸 Kurban kesmeye başlamadan önce tekbir getirilmelidir. "Allahü ekber, Allahü ekber, lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, Allahü ekber ve lillahilhamd."

🔸 Sonra "Bismillâhi Allahü ekber" diyerek kurban kesilmelidir.

🔸 Hayvan kesilmeden önce şu veya benzeri sureler okunur:

"Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'am Suresi, 6/79)

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