Kurban ile ilgili terimler

TEŞRİK

💠 Kurban ile alakalı kelimelerden biri de "teşrik" sözcüğüdür. Teşrik, "kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire" verilen isimdir.

💠 Hz. Peygamber'in (SAV), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivâyetler vardır.

(Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ)