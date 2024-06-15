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Kurban ile ilgili ayet ve hadisler

Kurban ibadeti, Kur'an-ı Kerim, Sünnet, İslam âlimleri ve İslam ümmetinin görüş birliği (icmâ) ile meşru kılınmış önemli bir ibadettir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve hayatı boyunca bu ibadeti yerine getirmiştir. Kurban bayramında kurban kesmenin Allah katında en sevimli ibadetlerden biri olduğunu, kurban kesildiği anda Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her parçasının kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade ettiği bildirilmektedir. Bayram bayramına dair ayet ve hadisleri sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:52
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Ayetler
Ayetler

◼ "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın. Eğer (bunlardan) alıkonursanız kolayınıza gelen kurbanı gönderin. Kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Sizden her kim hasta olursa yahut başından bir rahatsızlığı varsa, oruç veya sadaka veya kurban olmak üzere fidye gerekir. (Hac yolculuğu için) emin olduğunuz vakit kim hac günlerine kadar umre ile faydalanmak isterse, kolayına gelen bir kurban kesmek gerekir. Kurban kesmeyen kimse hac günlerinde üç, memleketine döndüğü zaman yedi olmak üzere oruç tutar ki, hepsi tam on gündür. Bu söylenenler, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun. Biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır."

Ayetin tefsirini buradan okuyabilirsiniz

(Bakara 2/196)

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Ayetler
Ayetler

◼ De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir."

(En' âm 6/162)

Ayetin tefsirini buradan okuyabilirsiniz

Hayatımıza rehberlik edecek 20 ayet

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  • 13
Ayetler
Ayetler

◼ "Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini gerçek olarak anlat: Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmiş, diğerinden ise kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden), 'And olsun seni öldüreceğim.' dedi. Diğeri de 'Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder.' dedi…"

(Mâide 5/27)

Ayetin tefsirini buradan okuyabilirsiniz

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Ayetler
Ayetler

◼ "Biz, her ümmete -(Kurban kesmeye uygun) hayvan cinsinden kendilerine rızık olarak verdiklerimiz üzerine Allah'ın adını ansınlar diye- kurban kesmeyi gerekli kıldık. İmdi, İlahınız, bir tek İlah'tır. Öyle ise, O'na teslim olun. (Ey Muhammed!) O ihlaslı ve mütevazı insanları müjdele!"

(Hac 22/34)

Ayetin tefsirini buradan okuyabilirsiniz

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Ayetler
Ayetler

◼ "Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes."

(Kevser 108/2)

Ayetin tefsirini buradan okuyabilirsiniz

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