Kurban ile ilgili ayet ve hadisler

Kurban ibadeti, Kur'an-ı Kerim, Sünnet, İslam âlimleri ve İslam ümmetinin görüş birliği (icmâ) ile meşru kılınmış önemli bir ibadettir. Hz. Peygamber (s.a.s.), kurbanı bir ibadet olarak kabul etmiş ve hayatı boyunca bu ibadeti yerine getirmiştir. Kurban bayramında kurban kesmenin Allah katında en sevimli ibadetlerden biri olduğunu, kurban kesildiği anda Allah katında makbul olacağını ve kurban edilen hayvanın her parçasının kişinin hayır hanesine yazılacağını ifade ettiği bildirilmektedir. Bayram bayramına dair ayet ve hadisleri sizler için hazırladık.