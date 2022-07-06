BAYRAM TATİLİ 2022: Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?
Kurban Bayramına sayılı günlerin kaldığı şu vakitlerde, tüm Müslümanlar bu mübarek Bayramın gelmesini heyecan ve sevinç içerisinde beklemeye durdu. Arefe gününün hemen arkasından idrak edilecek mübarek gün için hazırlıklar ise had safhada. Resmi makamlar tarafından açıklanan tatil günleri de büyük bir merak konusu. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, bayramın ilk günü hangi gün, arefe günü ne zamana denk geliyor? Detaylar yazımızda...
Giriş Tarihi: 06.07.2022
14:36
Güncelleme Tarihi: 06.07.2022
19:57
2022 Kurban tatili kaç gün?
Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığı şu vakitlerde, tüm Müslümanlar bu mübarek Bayramın gelmesini heyecan ve sevinç içerisinde beklemeye durdu. Arefe gününün hemen arkasından idrak edilecek mübarek gün için hazırlıklar ise had safhada. Resmi makamlar tarafından açıklanan tatil günleri de büyük bir merak konusu. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, bayramın ilk günü hangi gün, arefe günü ne zamana denk geliyor? Detaylar yazımızda...
▶ Kur'an-ı Kerim'de önemli bir kıssa olarak anlatılan Kurban hadisesi dinimizin önemli vecibelerinden birisidir.
Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) teslimiyetinin ve tevekkülünün bizler için büyük örneklik teşkil ettiği olay, Rabbimizin emri ile Müslümanlara vacip bir amele dönüştü.
▶ Kurban, sadece Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetimizi ölçen bir ibadet olarak değil,
yardımlaşma, kaynaşma, birlik ve bütünlük kurma gibi pek çok önemli hasletleri de kazandıracak bir ibadet olarak hayatımızda önemli bir yer edindi.
Kurban Bayramının önemi nedir?
2022 yılı Kurban Bayramı ne zaman?
▶ Zilhicce olarak anılan günlerin içindeki Arefe günü, 2022 yılına gelindiğinde Cuma gecesine tekabül ediyor.
Müslümanların bayramı olarak ifade edilen Cuma gününün bu yıl itibariyle Arefe gününe denk gelmesi, bu mübarek gecenin ehemmiyetini oldukça artırıyor.
▶ 8 Temmuz'a den gelen mübarek gün bayram hazırlığındaki Müslümanlar için en heyecanlı dakikaları barındırıyor.
Arefeyi takip eden günde, yani 9 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor.
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2022 Kurban Bayramı kaç gün?
▶ 9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erecek.
Hanefilere göre kurbanlıklar bayramın 3. günü akşamına kadar devam kesilebilirken, Şâfiîlere göre ise bayramın 4. günü gün batımına kadar kesilebilecek.
↪ Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi ↪ Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar ↪ Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi ↪ Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
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Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
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Yapılan resmi açıklamalarla birlikte Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü ile başlayan uzun soluklu bayram tatili 17 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.
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15 temmuz Milli Birlik ve Dayanışma Günü ile Kurban Bayramı tatili birleştirilerek 9 güne çıkarılan tatilin ardından çalışma hayatı, 18 Temmuz Pazartesi itibariyle normal düzenine dönebilecek.
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