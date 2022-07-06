BAYRAM TATİLİ 2022: Kurban Bayramı hangi gün başlıyor?

Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığı şu vakitlerde, tüm Müslümanlar bu mübarek Bayramın gelmesini heyecan ve sevinç içerisinde beklemeye durdu. Arefe gününün hemen arkasından idrak edilecek mübarek gün için hazırlıklar ise had safhada. Resmi makamlar tarafından açıklanan tatil günleri de büyük bir merak konusu. Peki, 2022 Kurban Bayramı ne zaman, bayramın ilk günü hangi gün, arefe günü ne zamana denk geliyor? Detaylar yazımızda...

▶ Kur'an-ı Kerim'de önemli bir kıssa olarak anlatılan Kurban hadisesi dinimizin önemli vecibelerinden birisidir. Hz. İbrahim (AS) ve Hz. İsmail'in (AS) teslimiyetinin ve tevekkülünün bizler için büyük örneklik teşkil ettiği olay, Rabbimizin emri ile Müslümanlara vacip bir amele dönüştü.

▶ Kurban, sadece Cenab-ı Hakk'a olan teslimiyetimizi ölçen bir ibadet olarak değil, yardımlaşma, kaynaşma, birlik ve bütünlük kurma gibi pek çok önemli hasletleri de kazandıracak bir ibadet olarak hayatımızda önemli bir yer edindi.