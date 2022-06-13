Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak...

🔹 Her yıl olduğu gibi bu yılda da Arefe günü, yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatili ise, 9,10,11 ve 12. gün olmak üzere 4 günü kaplayacak. Çoğu çalışan 13 Temmuz Çarşamba itibariyle iş hayatına dönecek.

🔹 Kurban Bayramı sadece bir tatil olmanın ötesinde müminler için ibadetin, sıla-i rahmin, dostluğun ve kardeşliğin kapısı olacak.