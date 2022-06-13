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Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 2022 yılında Temmuz ayı içerisinde kutlanılacak olan Kurban Bayramı'nın hangi gün olduğu, kaç gün süreceği, Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağı gibi konular merak ediliyor. Müminlerden maddi gücü imkan verenler bayramda, Hz. İbrahim peygambere dayanan bu ibadeti yerine getirecekler. Zengin ve fakir arasında bir köprü vazifesi gören Kurban Bayramı'da önümüzdeki ayda tüm neşe, sürur, rahmet ve huzuruyla bizleri saracak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Giriş Tarihi: 13.06.2022 17:10
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🔹 Allah'a (CC) yakınlaşmaya vesile olan en değerli ibadetleriden birisi olan kurban ibadeti, dini bir terim olarak, Allah'a (CC) yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartlar dahilinde kesilen hayvanı ifade eder.

🔹 Allah'ın (CC) rızasına ulaşmak amacıyla Kurban bayramında kesilen bu kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Kurban Bayramının önemi nedir?

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Kurban Bayramı ne zaman?
Kurban Bayramı ne zaman?

🔹 İçerisinde olduğumuz 2022 yılında Kurban Bayramı arefesi, 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor. Hem cuma, hem de arefe olarak çok önemli bir gün olan Arefe gününde yapacağımız ibadetler çok büyük sevaplar kazandıracak. Arefeyi takip eden günde, yani 9 Temmuz'da Kurban Bayramı başlıyor.

Kurban ibadeti hakkında en çok merak edilen 50 soru

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Kurban Bayramı hangi günleri kapsıyor?
Kurban Bayramı hangi günleri kapsıyor?

🔹 Kurban Bayramı cuma gününün hemen akabinde cumartesi günü başlıyor.

↪ Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
↪ Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar
↪ Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
↪ Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı

Kurban Bayramı ve kurban mefhumu

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Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?

🔹 Her yıl olduğu gibi bu yılda da Arefe günü, yarım gün tatil olacak. Kurban Bayramı tatili ise, 9,10,11 ve 12. gün olmak üzere 4 günü kaplayacak. Çoğu çalışan 13 Temmuz Çarşamba itibariyle iş hayatına dönecek.

🔹 Kurban Bayramı sadece bir tatil olmanın ötesinde müminler için ibadetin, sıla-i rahmin, dostluğun ve kardeşliğin kapısı olacak.

Kurban ibadetinin iki hikmeti: Takva ve teslimiyet

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Kurban kesmenin hükmü nedir?
Kurban kesmenin hükmü nedir?

🔹 Kurban, Kur'an-ı Kerim, Sünnet ve icmâ ile sabit bir ibadettir. Kurbanın meşru bir ibadet olduğuna dair, Kur'an-ı Kerim'de deliller mevcuttur. Hz. İbrahim'in (RA) oğlu Hz. İsmail'in (RA) yerine bir kurbanın, Allah tarafından kendilerine fidye (kurban) olarak verildiği açıkça bildirilir.

(Sâffât suresi, 37/107)

Kurban Bayramı'nda ne izleyelim, ne okuyalım, nereye gidelim?

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