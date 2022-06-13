Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak...
Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor? Bayram tatili kaç gün olacak...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. 2022 yılında Temmuz ayı içerisinde kutlanılacak olan Kurban Bayramı'nın hangi gün olduğu, kaç gün süreceği, Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil yapılacağı gibi konular merak ediliyor. Müminlerden maddi gücü imkan verenler bayramda, Hz. İbrahim peygambere dayanan bu ibadeti yerine getirecekler. Zengin ve fakir arasında bir köprü vazifesi gören Kurban Bayramı'da önümüzdeki ayda tüm neşe, sürur, rahmet ve huzuruyla bizleri saracak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?