Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?
Kurban Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de akrabaları buluşturacak, küsleri barıştıracak ve uzakları yakın edecek. İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği dönemlerden birine çok az kaldı. Kurban Bayramı ile merak edilen pek çok husus bulunuyor. Bunlardan biri de Kurban Bayramı'nın ne zaman olduğu ve hangi günlere denk geldiği. İşte, merak edilen bu soruların cevapları...
🔸 İslam aleminin büyük bir heyecan ile beklediği gün geldi. Ramazan Bayramı'ndan sonra insanların coşkuyla beklediği Kurban Bayramı, İslam aleminin ikinci bayramıdır.
🔸 Herkesin merak ettiği bir husus var. Akıllardaki o soru tabii ki "2025 yılı Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?" Peki, 2025 Kurban Bayramı hangi aya ve hangi güne denk geliyor?
🔸 Öncelikle 2025 senesinde Kurban Bayramı'nın arefesi, 5 Haziran Perşembe gününe tekabül ediyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü, 6 Haziran Cuma günüdür.
🔸 Bayramın ikinci günü 7 Haziran Cumartesi, üçüncü günü 8 Haziran Pazar gününe tekabül ediyor. Kurban Bayramı'nın son günü ise yeni haftanın ilk günü olan 9 Haziran Pazartesi'dir.
🔸 Kurban Bayramı tatili toplamda arife yarım gün haricinde 4 gündür. Kamuda ve özelde normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.
🔸 Toparlayacak olursak Kurban Bayramı 6 Haziran Cuma günü başlayıp 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak.
🔸 Şimdi gelelim Kurban Bayramı'nın ne olduğuna, Kurban kelimesinin ne anlama geldiğine. "Kurban" Arapça kökenli bir sözcüktür. Maddi manevi her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatmak manasına gelmekte.
🔸 Sözlükteyse farz, vacib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır gibi hayvan etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmasıdır.
🔸 Kurban kelimesi dini manada, kendisiyle Allah'a (CC) yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah'a (CC) yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı niteler.
🔸 Bütün dinlerde kendine yer bulan kurban, İslam dininde Hz.İbrahim'in (AS) Hz İsmail'i (AS) kurban ettiği rüyayla başlar. Kurban hadisesi, Hz. İbrahim (AS) ve Hz İsmail'in (AS) imtihandan geçmeleriyle Allah Teala'nın (CC) bir kurbanlık göndermesiyle son bulur.