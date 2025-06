Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk geliyor?

5 /10 KURBAN BAYRAMI TATİLLERİ













🔸 Kurban kelimesi dini manada, kendisiyle Allah'a (CC) yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah'a (CC) yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı niteler.

🔸 Bütün dinlerde kendine yer bulan kurban, İslam dininde Hz.İbrahim'in (AS) Hz İsmail'i (AS) kurban ettiği rüyayla başlar. Kurban hadisesi, Hz. İbrahim (AS) ve Hz İsmail'in (AS) imtihandan geçmeleriyle Allah Teala'nın (CC) bir kurbanlık göndermesiyle son bulur.