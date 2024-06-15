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  • Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Allah Teala'ya teslimiyetin, tevekkülün en güzel, en önemli simgelerinden olan Kurban Bayramı; teşrik tekbirleri, kurban kesimi, geniş sofralar ve sıla-i rahim ile müminlerin zihinlerinde yer eden mukaddes bir vakittir. Kurban Bayramı'nda bir araya gelen aileler, Resulullah'ın (SAV) en çok önem verdiği sünnetlerden olan sıla-i rahimi geniş sofralarda diri tutarlar. Sizler için en yakınlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun, eğlenceli, dualı, ayetli ve resimli Kurban Bayramı mesajları ve sözlerini yazdık. İşte, en güzel bayram mesajları...

Giriş Tarihi: 15.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 12:35
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Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Bayramı mazlumların, yetimlerin yüzünde bir tebessüm olarak karşılayanlardan olmak duasıyla.

Bayramımız Mübarek Olsun

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Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Ya Rabbi

Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi en kısa zamanda bayramları hakkıyla ifa edenlerden eyle

Bayramımız Mübarek Olsun

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Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Hz. İsmail'in şahsında teslimiyetin en güzel temsili olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hürmetle siz büyüğümün ellerinden öperim

Bayramımız Mübarek Olsun

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Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Ya Rabbi

Kurban Bayramını ailesinden uzak geçirenlere, zor durumda olanlara yardım eyle. Bizleri birbirimize hakiki anlamda kardeş olanlardan kıl…

Bayramımız Mübarek Olsun

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Bayram mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kurban bayramı mesajları

Birbirimize uzak olsak da bayramın kalplerimizi yakın kılmasını niyaz ederim

Bayramımız Mübarek Olsun

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