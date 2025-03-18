Kur'an'dan 8 Ayet ile Farklılıklara Yaklaşım
İslam'ın farklılıklara yönelik temel yaklaşımı, insan kavramı ve insanın özgürlüğü üzerinedir. Kur'an'nın insan anlayışının özünde insana yönelik yapılan "yeryüzünde yaratılan bir halife" olma tanımlaması mevcuttur. Sizlere saygı ve hoşgörü yaklaşımına dair Kur'an'dan 8 Ayet derledik.
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Kadınlara mehirlerini borcunuzu öder gibi verin. Eğer onun bir kısmını size gönül rızasıyla verirlerse onu da âfiyetle yiyin.
Nisâ Suresi - 4 . Ayet
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Biz, gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak ve ancak hak ve adalet temelinde yarattık. Kıyamet de mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel olan hoşgörü yolunu tut.
Hicr Suresi - 85 . Ayet
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İçinizden yardım sever ve zengin olanlar akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere artık bir şey vermeyeceğiz diye yemin etmesinler. Bağışlasınlar, hoş görsünler; Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.
Nûr Suresi - 22 . Ayet
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Onları bırak ve "Sizinle kavgam yok" de. Yakında bilecekler!
Zuhruf Suresi - 89 . Ayet