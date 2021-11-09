Kur'an-ı Kerim hattatı bir hanım: Esma İbret ve hayatı

Esmâ İbret Hanım'ın sülüs-nesih hattıyla yazdığı hilye-i şerif (Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, nr. 2763)

📌 Fikriyat yazarlarından Prof. Uğur Derman, Esma İbret Hanım ile ilgili yazısında şöyle bir bilgi paylaşır:

◾ "Bir hanımın böyle bir hilye yazmasından ibret duyulması için hattatlıktan icazet aldığı sırada ismine "İbret" ilâve edilerek bu hilye Sâlim Ağa tarafından III. Selim ve vâlidesi Mihrişah Sultan'a gönderilir. Karşılığında padişahtan 500 kuruş ve gümrükten sağ 40 akçe yevmiye ihsan edilip Esma İbret hocası Mahmud Celâleddin Efendi'ye nikâhlanır."

📌Prof. Uğur Derman kimdir?

◾5 Şubat 1935'te Bandırma'da dünyaya geldi. Üsküdarlı Hezârfen Hattat Necmeddin Okyay'a (1883-1976) 1955 yılında talebe oldu. Ömrünü, kültür ve medeniyet serüvenimizin kopuk halkalarını kaybedildikleri yerden çıkarmaya adayan Uğur Derman; Mahir İz, Süheyl Ünver gibi hat sanatına gönül vermiş isimlerin rahle-i tedrisinden geçti. Türk-İslam sanatına yıllardır verdiği emek ile geleneksel hatlarımızı ve sanatkarlarını yaşatma yolundaki kıymetli eserleri, bugünkü kuşağa ulaştı. Prof. Dr. Çiçek Derman'la evli olup üç oğlu ve üç torunu vardır.

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