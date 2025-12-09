Kalplere şifa 10 dua
Sığınmak, çağırmak ve yalvarmak gibi kelimeleri manasında tutan dua kavramı, kulun yaratıcısına olan dönüşünü temsil eden bir ibadettir. Bir büyüklüğü kabul etme ve ona sığınma, ondan talep etme anlayışını dile getiren dua, insanoğlunun zaman ve mekandan sıyrılmasına fırsat veren bir ibadet biçimidir. Allah Resulü çokça dua etmiş ve müminleri dua etmeye teşvik etmiştir. İşte, kalplere şifa 10 dua...
💠 Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) "dua ibadetin özüdür" buyurarak, müminleri duaya teşvik etmiş ve duanın bir ibadet olarak yayılması için büyük önem göstermişti.
💠 Her durumda ve halde dua etmeyi teşvik eden Peygamberimizin ettiği dualar; kalplere şifa, borçlara eda, hastalara deva olarak telakki edilmiş ve asırlarca dillerden düşmemişti.
💠
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Allah'ım! Senden seni sevmeyi, sen, sevenleri, sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi dilerim. Allah'ım! Senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha ileri kıl!"
(Tirmizi, Deavat, 73)
💠
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Sınacak yeri ve ihtiyacını giderecek kimsesi olmayan niceleri varken bizi yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren ve bizi barındıran Allah"a hamdolsun."
(Müslim, Zikir, 64)