Kalplere şifa 10 dua

💠 Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (SAV) "dua ibadetin özüdür" buyurarak, müminleri duaya teşvik etmiş ve duanın bir ibadet olarak yayılması için büyük önem göstermişti.

💠 Her durumda ve halde dua etmeyi teşvik eden Peygamberimizin ettiği dualar; kalplere şifa, borçlara eda, hastalara deva olarak telakki edilmiş ve asırlarca dillerden düşmemişti.

HAYATIMIZI GÜZELLEŞTİREN KIRK HADİS-İ ŞERİF