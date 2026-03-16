Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılmalı?
Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecenin manevi ikliminden mahrum kalmamak için Kadir gecesinde hangi ibadetleri yapacağımız hususu oldukça merak konusu. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu kutsal gecede; kaza ve nafile namazlarından tövbe istiğfarlara, Peygamber Efendimiz'in (SAV) tavsiye ettiği özel dualardan zikirlere kadar tüm Kadir Gecesi ibadetleri ile ruhunuzu arındırabilir, bu eşsiz zaman dilimini en feyizli şekilde değerlendirebilirsiniz. İşte, Kadir gecesinde yapılacak ibadetler...
🔹 İslam dünyasında "bin aydan daha hayırlı" olarak müjdelenen Kadir Gecesi, manevi arınma ve dua ile taçlanan yılın en kıymetli vakitlerdendir.
🔹 Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu mübarek gecede, kalpler huzurla dolar; eller semaya mağfiret ve rahmet dilemek için huşû içinde açılır.
🔹 Peki, bu eşsiz gecenin feyzinden tam anlamıyla yararlanmak için Kadir gecesinde hangi ibadetler yapılmalı? Kaza namazlarından Kur'an-ı Kerim tilavetine, özel dualardan zikirlere kadar bu kutsal geceyi en verimli şekilde değerlendirmenizi sağlayacak kapsamlı ibadet rehberi niteliğinde bilgileri derledik.
🔹 Kur'an-ı Kerim, Allah (CC)'ın kullarına peygamberler aracığı ile gönderdiği son kitaptır. Müslümanlar için Kur'an-ı Kerim, büyük bir anlam taşıyor.
🔹 Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek bir gecedir. "Leyletü'l-Kadr" olarak da ifade edilen bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinde bağışlanmak için dualar edilir, ibadetler yapılır, tövbeler edilmektedir.
🔹 Mübarek Kadir gecesini diğer bütün zamanlardan önemli kılan özellik; Kur'an'ı Kerim'in bu gecede inmeye başlamasıdır.
🔹 O, karanlığa aydınlık ve insanlar için inen bir hidayet rehberidir. Bu kutsal gece için Efendimiz (SAV), "Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuş ve Kadir gecesinde "Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" şeklinde dua edilmesini de tavsiye etmiştir.
🔹 Kadir gecesinin kesin bir tarihi bilinmemesiyle beraber Efendimiz (SAV) bu mübarek ayı son on günde aranmasını söylemiştir. Aynı zamanda "inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelemiştir."
(Buhârî, "Fażlü leyleti'l-Ḳadr", 1; Müslim, "Ṣalâtü'l-müsâfirîn", 175-176)