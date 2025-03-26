Kadir gecesi zikirleri
Bütün sene büyük heyecan ve sevinç içinde beklediğimiz Ramazan ayının son günlerine girmiş bulunuyoruz. Bu mübarek zaman diliminde yer alan Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim, Allah (CC) tarafından Cebrail (AS) aracılığıyla Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (SAV) vahyolunmaya başlamıştır. Peki, rahmetin oluk oluk yağdığı bu gecede hangi zikirleri çekmeliyiz? Kadir gecesi zikirleri nelerdir, Kadir gecesi tesbih ve duaları nasıl edilir? İşte, Kadir gecesi zikirleri...
🔸 Mübarek bir zaman dilimi olan Ramazan-ı Şerif ayı içinde bulunan bir gece var, Kadir gecesi... İslam alemi Ramazan boyunca ibadetler ile bu gecenin huşusunu yaşama gayreti içinde olur.
🔸 Allah Teala'yı zikretmek isteyen müminler farklı zikirler ile bu geceyi aydınlatacaklar. Sizler için Kadir gecesinde çekebileceğiniz birbirinden farklı, güzel zikirleri bir araya getirdik. İşte Kadir gecesi zikirleri, tespihleri...
Klasik Türk şiirinde Kadir Gecesi
🔸 İman esaslarının özeti olan Kelime-i Tevhid, tevhid akidesinin temelini izhar eder. Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.
Resulullah Efendimiz (SAV) buyurdu:
"Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır..."
(Tirmizi, 3383)
🔸 Kulun Rabbine karşı duydupu güzel güven olan tevekkülün en güzel ifade ediliş şekli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" meali "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen zikir, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en sarih şekilde ortaya koyar.
🔸 Kadir Gecesi'nde fazilet yönünden kuvvetli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini söylemek eftaldir.
🔸 Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bulunan pek çok ayette kendisini zikretmemizi, adını yüceltmemizi ister. Mübarek gün ve gecelerde zikirlerin, Allah'ın (CC) adını yüceltmenin değeri artar.
🔸 "Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir."
Ankebut suresi 45. ayet
AYETİN TEFSİRİ
...Yaygın yoruma göre "Allah'ı anmak" diye çevirdiğimiz zikrullahtan maksat namazdır. Nitekim Cum'a sûresinde de cuma namazı için aynı tabir kullanılmıştır. Namazın zikir kelimesiyle anılması, onun tam bir ibadet bilinciyle, Allah'ın huzurunda bulunulduğu şuuru ve sorumluluğu ile eda edilmesi şartıyladır ki belirtilen ahlâkî etkiyi gösterecek kaliteye ulaşmış olacağını ima eder. Bu şekilde namaz kılarak Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Namazın insandaki Allah şuurunu güçlendirme işlevi, diğer faydalarından daha önemlidir. Âyette namazın böyle bir bilinç ve sorumluluk duygusundan uzak olarak kılındığı oranda ibadet kalitesini de kaybedeceğine işaret vardır.
🔸İslam kavimler eliyle yayıldıkça, Hak Teala'yı anmak isteyen Müslümanlar farklı biçimlerde zikirler ile bu yolu benimsemişlerdir. Hamd ile tenzih etmek anlamına gelen "Sübhânallâhi ve bi Hamdihi" ifadesi Resulullah'ın bir hadis-i şerifinde geçer.
🔸 Bu sebeple Müslümanlar tarafından Allah'ı zikir ve tesbih etmek maksadıyla kullanılır. "Allah'ı hamd ile tesbih ederim"
(Buhârî, Deavât 65)