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🔸 Mübarek bir zaman dilimi olan Ramazan-ı Şerif ayı içinde bulunan bir gece var, Kadir gecesi... İslam alemi Ramazan boyunca ibadetler ile bu gecenin huşusunu yaşama gayreti içinde olur.

🔸 Allah Teala'yı zikretmek isteyen müminler farklı zikirler ile bu geceyi aydınlatacaklar. Sizler için Kadir gecesinde çekebileceğiniz birbirinden farklı, güzel zikirleri bir araya getirdik. İşte Kadir gecesi zikirleri, tespihleri...

Klasik Türk şiirinde Kadir Gecesi