Kadir gecesinde yapılacaklar ibadetler neler?

KADİR NE DEMEK?

🔸 Kadir kelimesi Arapça kökenlidir ve kudret sözcüğünden türemiştir. Kudret, "her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudretine hiçbir sınır olmayan" anlamında kullanılır. Kadr ise "değer, kıymet" manasına gelir.

🔸 Ramazan'ın son on gününe girildiğinde Sevgili Peygamberimiz (SAV) dünyevi işlerden uzaklaşıp itikafa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadetlerini yapmaları için uyanık tutardı. Bizler de daima, sevgili Peygamberimizin (SAV) izinden yürüme gayreti içinde olmalıyız.