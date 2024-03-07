Kadir gecesinde yapılacaklar ibadetler neler?
Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek Kadir gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesi bu sene 5 Nisan Cuma gününe tekabül eder. Peki, bu rahmet dolu geceyi nasıl geçirmeliyiz? Hangi ibadetleri yapmalıyız? Kadir gecesinde yapılacaklar ibadetler neler?
Giriş Tarihi: 05.04.2024
16:48
KADİR GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILIR?
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Kadir gecesi bu sene 5 Nisan Cuma gecesi idrak edilecek. Kadir gecesinde yapılacak ibadetler oldukça faziletlidir.
🔸 Bu gece; Kur'an-ı Kerim bol bol okunmalı, okuyanlara ise saygı gösterilmeli ve dinlenmelidir. Kur'an-ı Kerim ile kurulan manevi bağ güçlendirilmeli ve Allah'a (CC) olan sevgi ve saygı pekiştirilmelidir. Kısacası bu geceyi en iyi şekilde ihya etmek gerekmektedir.
KADİR GECESİNİN ÖNEMİ
🔸 Kadir Gecesi Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre, içerisinde bu gece oldukça hayırlıdır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir.
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Kadir Gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivâyetler vardır.
RAMAZAN'IN 27. GECESİ
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Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivâyette Hz. Peygamber (SAV), buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın"
(Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 2/27 [4808])
🔸 Kadir Gecesinin
Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivâyetler de vardır. Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.
(Buhârî, Fazlu leyleti'l-kadr, 2 [2015-2016]; Müslim, Sıyâm, 205-206 [1165])
KADİR GECESİ İBADETLERİ
🔸 Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra nafile namaz kılınmalı, üzerinde namaz borcu olan kişilerin nafile namaz kılmadan önce bir günlük kaza namazı kılmaları tavsiye edilmektedir.
NAFİLE NAMAZ
🔸 Öncelikle
nafile namazın ne demek olduğunu öğrenelim. Nafile namazlar, herhangi bir yükümlülüğü olmadan, içten gelerek kılınan namazlardır.
KADİR NE DEMEK?
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Kadir kelimesi Arapça kökenlidir ve sözcüğünden türemiştir. Kudret, kudret anlamında kullanılır. Kadr ise "her şeye gücü yeten, kuvvet ve kudretine hiçbir sınır olmayan" manasına gelir. "değer, kıymet"
🔸 Ramazan'ın son on gününe girildiğinde Sevgili Peygamberimiz (SAV) dünyevi işlerden uzaklaşıp itikafa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadetlerini yapmaları için uyanık tutardı. Bizler de daima, sevgili
Peygamberimizin (SAV) izinden yürüme gayreti içinde olmalıyız.