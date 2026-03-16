Kadir gecesi zikir ve tesbihleri
On bir ay yolunu gözlediğimiz mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken Ramazan-ı Şerif'in bizlere hediyesi olan Kadir Gecesi'ni özel zikirler ve dualar iel idrak etmemiz gerekir. Kadir Gecesi zikirleri", "Kadir Gecesi tesbihleri" ve "Kadir Gecesi duaları" başlıkları altında, bu mübarek geceye özgü ibadetler ve faziletleri öğrenin. Manevi huzur ve ruhani yükseliş için doğru zikir ve dualarla Kadir Gecesi'ni nasıl ihya edebileceğimizi araştırdık. İşte, Kadir gecesi zikir ve tesbihleri...
◾En güzel isimler anlamına gelen Esma-i Hüsna, Allah Teala'nın isimleri için kullanılan bir kavramdır. Mübarek gün ve gecelerde Müslümanlar Allah'ın (CC) isimleri ile Rablerine yönelirler.
◾ Allah'ın güzel isimlerinden birincisi Allah (CC)'dır. Kâinatı yaratan, her şeye kâdir olan, eşi ve benzeri olmayan, bütün övgülere layık olan yüce Rabbimizin en kapsamlı özel adıdır.
◾İman esaslarının özeti olan Kelime-i Tevhid, tevhid akidesinin temelini izhar eder. Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.
◾Resulullah Efendimiz (SAV) buyurdu:
"Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır..."
(Tirmizi, 3383)
◾Mübarek bir zaman dilimi olan Ramazan-ı Şerif ayı içinde bulunan bir gece var, Kadir gecesi... İslam alemi Ramazan boyunca ibadetler ile bu gecenin huşusunu yaşama gayreti içinde olur.
◾Allah Teala'yı zikretmek isteyen müminler farklı zikirler ile bu geceyi aydınlatacaklar. Bu gece içinde idrak edilecek en önemli zikirlerden biri de Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i okumak ve idrak etmektir.
◾Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bulunan pek çok ayette kendisini zikretmemizi, adını yüceltmemizi ister. Mübarek gün ve gecelerde zikirlerin, Allah'ın (CC) adını yüceltmenin değeri artar.
◾"Kitaptan sana vahyedilenleri oku, namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan ve kötülükten meneder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir."
Ankebut Suresi 45. Ayet
Ankebut Suresi 45. Ayet Tefsiri
...Yaygın yoruma göre "Allah'ı anmak" diye çevirdiğimiz zikrullahtan maksat namazdır. Nitekim Cum'a sûresinde de cuma namazı için aynı tabir kullanılmıştır. Namazın zikir kelimesiyle anılması, onun tam bir ibadet bilinciyle, Allah'ın huzurunda bulunulduğu şuuru ve sorumluluğu ile eda edilmesi şartıyladır ki belirtilen ahlâkî etkiyi gösterecek kaliteye ulaşmış olacağını ima eder. Bu şekilde namaz kılarak Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Namazın insandaki Allah şuurunu güçlendirme işlevi, diğer faydalarından daha önemlidir. Âyette namazın böyle bir bilinç ve sorumluluk duygusundan uzak olarak kılındığı oranda ibadet kalitesini de kaybedeceğine işaret vardır.
Okunuşu:
Sübhânallâhi ve bihamdihi sübhânallâhi'l azîm.
Anlamı:
Allah'ı hamd ile tesbîh ederim, büyük Allah'ı tesbîh ederim.
(BUHÂRÎ, DEAVÂT 65)