Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulur? Kadir Gecesi oruç tutmanın sevabı nedir?
İslam alemi için bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek bir gecedir. Rahmet ve mağfiret kapılarının açıldığı Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Kadir Gecesinin on bir ayın sultanı Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin ediliyor. Bu mübarek günde yapılması gereken ibadetlerden biri de oruç tutmaktır. Peki, Kadir Gecesi orucu ne zaman tutulur? Kadir gecesi oruç tutmanın sevabı nedir? Kadir Gecesi orucun kaçıncı günü? İşte, Kadir Gecesi orucu faziletleri...
Giriş Tarihi: 08.05.2021
08:32
🔶 Sözlükte kadir (kadr) kelimesi
gibi anlamlara gelir. "hüküm, şeref, güç, yücelik"
🔶 Dini literatürde ise
şeklinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. "Leyletü'l-Kadr"
🔶Kadir Suresi'nde bu gecenin fazileti hakkında "bin aydan daha hayırlı" ifadesi kullanılmıştır.
Kadir gecesi fazileti nedir?
🔶Mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'de
Kadir suresi, Kadir gecesi ile ilgili olarak nazil olmuştur.
🔶Kadir Gecesi'nden Mekke devrinde nazil olan ve Kur'an'ın doksan yedinci sûresi olan beş ayetlik Kadir Suresi'nde bahsedilir.
Bu surede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de "Kadr" adını taşıyan 97. sûre bu gecenin fazileti hakkında nâzil olmuştur.
"Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir".
🔶 Allah, Kur'an'ın ilk ayetlerini Cebrail aracılığıyla Peygamberimize Hira Mağarası'nda göndermiştir.
Efendimiz 40 yaşına yaklaştığında toplumdan uzaklaşarak Mekke'nin kuzeyinde, Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edinmiş, bu durum 1-2 yıl devam etmiştir. İndirilen ilk ayetler Alak Suresi'nin ilk 5 ayetidir.
🔶 610 yılında bir Ramazan gecesi (Kadir gecesi) hırkasına bürünüp Hira Mağarasında tefekküre daldığı bir sırada ilk vahyi almıştır.
Kadir gecesinde yapılacak ibadetler
🔶 Allah'ın insanlara peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ı indirmesi insanlığın hidayetinde bir dönüm noktası teşkil ettiği için bu olayın gerçekleştiği gece özel bir anlam taşır.
🔶Sûrede Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği ve sözü edilen gecenin
Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur'an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir.
🔶 Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında
Müfessirler hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğunu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiğini belirtirler. Kur'ân-ı Kerîm'in başka âyetlerinde de bin ve elli bin yıla tekabül eden "gün" kavramı kullanılmaktadır. Kur'an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.
🔶Ayrıca bu gecenin başka büyük bir önemi daha vardır. Bir hadiste inanarak ve mükâfatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihyâ edenlerin geçmiş günahlarının affedileceği müjdelenmiştir
(Buhârî, "Fazlu leyleti'l-Kadr", 1; Müslim, "Salâtü'l-müsâfirîn", 175-176).
🔶Duhân Sûresi'nde Kadir gecesi için
denilmiştir. İbn-i Abbâs'tan rivâyetle de şöyle buyurulmuştur: "Her hikmetli iş, o gecede ayrılır"
"Allah, Kadir gecesinde gelecek senenin aynı gecesine kadar bir sene içerisinde olacak her şeyin; yağmurdan rızka, can vermekten öldürmeye kadar her şeyi takdir eder ve bu işleri vazifeli meleklere teslim eder. Rızıkların, bitkilerin ve yağmurların nüshasını Mîkâil'e; savaşların, rüzgârların, zelzelelerin, yıldırımların ve Ay-Güneş tutulmalarının nüshasını Cebrâil'e, amellerin nüshasını İsrâfil'e, musibetlerin nüshasını ölüm meleğine teslim eder."
Kadir gecesi alametleri
KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER
🔶"Kadir Gecesi'ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç-
geçmiş günâhları bağışlanır." (Müslim, Müsâfirîn, 175)
🔶Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz'e: "–Ey Allah'ın Resûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?" diye sormuş, Efendimiz de:
diye dua et!" buyurmuştur. "«Allah'ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!» (Tirmizî, Deavât, 84)
🔶"Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içinde arayınız!"
(Buhârî, Leyletü'l-kadr 3)