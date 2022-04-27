Kadir Gecesi ibadetleri… Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?
Bin yılı aşkın bir ibadet sevabı kazandıracak olan Kadir Gecesini bugün ihya edeceğiz. Müminler için eşsiz, tarifi imkansız bir müjde ve bir fırsat kapısı olan bu gecede herkes elinden geldiğince ibadet etmeye, günahlarından tövbe etmeye, Allah'a yaklaşmaya gayret edecek. Allah Teala fazlından Kur'an'ın indiği bu günde kullarına rahmet ve mağfiret dağıtır. Peki, Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir? Kadir Gecesinde nasıl ibadet edeceğiz?
Giriş Tarihi: 27.04.2022
12:19
Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
13:08
🔸 Kadir Gecesi, İslam aleminde tes'id edilen gecelerin en feyizlisidir. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimize (SAV) bu gece içinde gönderilmeğe başlanmış olmakla kudsi bir hususiyeti haiz bulunur.
🔸 Yine bu gece içinde ibadet, öbür gecelere nisbetle, bin ay ibadetten hayırlı olmak gibi, ilahi bir imtiyazla gelir. Bu gece müstakbel seneye kadar cereyan edecek her türlü mühim hadiseler hakkındaki Allah'ın ezeli kaza ve takdiri infaz ve meleklere tebliğ edilir. Kadir Gecesi bu şerefli hususiyetleri haizdir ve bu gece hakkında müstakil bir sure nazil olmuştur.
Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri
Kadir Gecesi ismi nereden gelir?
🔸 Bu geceye Kadir Gecesi denilmesinin sebebi:
Peygamber Efendimiz de buyurmuştur ki:
"Her kim Kadir Gecesinde bu gecenin haiz bulunduğu şeref ve itibara inanarak ve Allah'ın inayet buyuracağı sevap ve mükafatı umarak bu mübarek geceyi ibadetle tebcil ve tes'id ederse geçmiş küçük günahlar mağfiret olunur"
(Buhari - Kadir Gecesi babı)
Klasik şiirimizde Kadir Gecesi
🔸 Kadir gecesini, Müslümanlar namaz kılmak, Kur'an okuma Allah'a dua etmek, günahlarından tövbe ve istiğfar etmekle geçirebilirler.
🔸 Hazret-i Aişe'den (R.ANHA) rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz (SAV) Ramazan gecelerini bu nevi ibadetlerle ihya ederdi.
(Buhari)
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🔸 Bu mübarek gecede ibadetin en önemli parçalarından birisi de namazdır. Normal vakitlerde de oldukça önemli bir farz ibadet olan namaz, bu gecede daha büyük bir önem kazanır.
🔸 Namaz hususunda üzerinde namaz borcu olan kimsenin hiç olmazsa beş vakit kaza namazı kılması, nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir. Namaz borcu olmayan kimseler bazı nafile ibadetler ile bu geceyi kendilerinin Allah'a yaklaşmasında bir vesile kılabilirler.
Mübarek Kadir Gecesi önemi, anlamı ve faziletleri...
🔸 Hadis kaynaklarında Kadir gecesi namazına dair bir bilgi yer almaz. Dolayısıyla Kadir gecesi namazı olarak adlandırabileceğimiz bir namaz yoktur. Ancak bu gecede nafile namazlar eda edilebilir. Evvabin namazı, teheccüt namazı, şükür namazı gibi nafile ibadetler bu günde yerine getirilebilir.
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