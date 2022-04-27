Kadir Gecesi ibadetleri… Kadir Gecesi ibadetleri nelerdir?

🔸 Bu mübarek gecede ibadetin en önemli parçalarından birisi de namazdır. Normal vakitlerde de oldukça önemli bir farz ibadet olan namaz, bu gecede daha büyük bir önem kazanır.

🔸 Namaz hususunda üzerinde namaz borcu olan kimsenin hiç olmazsa beş vakit kaza namazı kılması, nafile namaz kılmaktan daha faziletlidir. Namaz borcu olmayan kimseler bazı nafile ibadetler ile bu geceyi kendilerinin Allah'a yaklaşmasında bir vesile kılabilirler.

Mübarek Kadir Gecesi önemi, anlamı ve faziletleri...