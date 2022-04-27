Kadir Gecesi duası... Kadir Gecesinde edilecek dualar nelerdir...
Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu kıymettar vakitlerde bu mübarek ayın gitmesinden üzgün, Kadir Gecesi'nin gelmesinden mesruruz. Duaların, münacatların, isteklerin kabul olduğu, mağfiret ve rahmetin müminleri bütün sıcaklığıyla kapladığı bu günde Rabbimize tazarru ve niyaz büyük önem taşıyor. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede nasıl dua etmeliyiz, Kadir Gecesi duası nasıldır?
Giriş Tarihi: 27.04.2022
10:52
Güncelleme Tarihi: 27.04.2022
12:34
Kadir Gecesinin önemi nedir?
🔸 Eski ümmetler şimdiki insanların yaşadığı ömürden çok daha uzun ömür yaşarlardı. Cenab-ı Hakk (CC) Adl ismi, yani adaletle hükmetme sıfatı mucibince biz Hz. Muhammed'in (SAV) ümmetine de Kadir gecesi gibi mübarek gecelerle uzun bir ömür yaşamış ve ibadet etmiş ecrini verir.
🔸 Rabbimiz, Kadir Suresi'nde belirtildiği üzere 1000 aydan daha hayırlı bir geceyi bizlere ihsan ederek ibadet, taat ve tazarruda büyük bir ihsanını üzerimize indirmiştir.
Peygamber Efendimiz'in tuttuğu nafile oruçlar
🔸 Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan bu mübarek gece, Kur'an-ı Kerim'in kelamullah yani Allah lafzı olmasından dolayı büyük bir ehemmiyete sahiptir. Dolayısıyla bu geceyi inanarak ve içtenlikle ibadetle geçirmek çok önemlidir.
🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde
"Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır." buyurarak bu gecenin ehemmiyetine işaret eder.
(Müslim, Müsafirin, 175)
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Kadir Gecesi duası
🔸 Kadir Gecesinde dua etmek biz müminler için çok önemlidir. Rabbimizin duaları kabul buyuracağı bu mübarek gecede edilecek en kıymettar ibadetlerden birisi de O'na niyaz ve tazarrudur.
🔸 Bu gecede edilecek duayı Peygamber Efendimiz (SAV), Aişe validemiz ona sorduğunda (R.ANHA) şu şekilde ifade etmiştir:
"–Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?"
Resulullah Efendimiz (SAV) de şöyle dua etmesini tavsiye etmişlerdir:
"Allahümme inneke afuvvün tuhibbul afve fa'fu annî"
"Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!.."
(Tirmizî, Daavât 84.)
Allah'ın oruç ibadetine yüklediği 6 hikmet
🔸 Evvela Kadir Gecesini taat ve ibadet ile geçirmeyi niyet etmeli, akşam ezanından sabah ezanı okunana kadar geçen vakti gücümüz yettiği ölçüde ibadet ile doldurmalıyız.
🔸 Mekandan münezzeh, kusurdan müberra Rabbimize her an her yerde dua etmemiz mümkündür. Fakat eğer imkanımız varsa duamızı toplu bir şekilde müminler ile etmemiz faydalıdır. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir gecede birlik olup, uhuvvetle dua isteyen kullarından rahmetini, mağfiretini, ihsanını esirgemez.
Osmanlı saray mutfağının Ramazan'daki eşsiz lezzetleri
🔸 Bunun yanı sıra evimizde, yurdumuzda her neredeysek hususi bir mahalde Rabbimizin huzurunda içtenlik ve samimiyetle, göz yaşları içerisinde dua etmek çok önemlidir. Zira Peygamber Efendimiz (SAV),
"İki göz vardır ki, onlara cehennem ateşi değmez:
1- Allah için ağlayan göz,
2- Allah yolunda nöbet tutarak uyanık sabahlayan göz." buyururlar.
(Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd, 12/1639)
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