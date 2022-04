Kadir Gecesi duası... Kadir Gecesinde edilecek dualar nelerdir...

🔸 Evvela Kadir Gecesini taat ve ibadet ile geçirmeyi niyet etmeli, akşam ezanından sabah ezanı okunana kadar geçen vakti gücümüz yettiği ölçüde ibadet ile doldurmalıyız.

🔸 Mekandan münezzeh, kusurdan müberra Rabbimize her an her yerde dua etmemiz mümkündür. Fakat eğer imkanımız varsa duamızı toplu bir şekilde müminler ile etmemiz faydalıdır. Çünkü Cenab-ı Hak böyle bir gecede birlik olup, uhuvvetle dua isteyen kullarından rahmetini, mağfiretini, ihsanını esirgemez.