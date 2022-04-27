Kadir Gecesi duası... Kadir Gecesinde edilecek dualar nelerdir...

🔸 Eski ümmetler şimdiki insanların yaşadığı ömürden çok daha uzun ömür yaşarlardı. Cenab-ı Hakk (CC) Adl ismi, yani adaletle hükmetme sıfatı mucibince biz Hz. Muhammed'in (SAV) ümmetine de Kadir gecesi gibi mübarek gecelerle uzun bir ömür yaşamış ve ibadet etmiş ecrini verir.

🔸 Rabbimiz, Kadir Suresi'nde belirtildiği üzere 1000 aydan daha hayırlı bir geceyi bizlere ihsan ederek ibadet, taat ve tazarruda büyük bir ihsanını üzerimize indirmiştir.

Peygamber Efendimiz'in tuttuğu nafile oruçlar