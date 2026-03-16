Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin manevi ikliminden en güzel şekilde istifade etmek isteyenler için Kadir gecesinde okunacak bazı dualar bulunuyor. Peygamber Efendimiz'in (SAV) bu gece için tavsiye ettiği özel dualardan, Kur'an-ı Kerim'de yer alan etkili surelere ve tövbe istiğfar zikirlerine kadar en kapsamlı Kadir Gecesi duaları ve anlamlarını sizler için derledik. İşte, Kadir gecesi duaları...
🔸 Kadir gecesinin İslam inancına göre "bin aydan daha hayırlı" olduğu bizzat Kur'an-ı Kerim'de müjdelenmiştir. İlahi rahmetin sağanak gibi yeryüzüne indiği ve insanlığın hidayet rehberi olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı müstesna bir zaman dilimidir.
🔸 Bu kutlu gece, yalnızca geçmişin bir hatırası değil; aynı zamanda kulun Rabbine en yakın olduğu, günahların bağışlanması için kapıların ardına kadar açıldığı ve bir ömre bedel manevi kazançların elde edilebileceği eşsiz bir fırsattır.
🔸 Müslümanlar için bir arınma, muhasebe ve yeniden doğuş vesilesi olan bu gece, kalplerin yumuşadığı, meleklerin yeryüzüne selam getirdiği ve duaların geri çevrilmediği en kutlu duraktır...
🔸 Peki Kadir gecesinde hangi dualar edilir? İşte, Kadir gecesi okunacak duaları sizler için bir araya getirdik…
🔸 Kadir Gecesi'nde Kur'an'ın göz bebeği Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi okumak oldukça önemlidir. Bugün Kadir gecesinde yapılacak ibadetler arasında yer alan Kur'an-ı Kerim'den sure okumak önem verilen ibadetlerden birisidir.
🔸 Hz. Ayşe (RANHA)'nın rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV) Kadir gecesi şu duayı okurdu:
➡ Kadir gecesi duasının Arapçası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
➡ Kadir gecesi duasının Türkçe manası: Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.
🔸 Kadir, sözlükte gücü yetmek, ölçü ile yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarında kullanırken "kadr" kökünden gelir. Aynı zamanda Allah'ın (CC) isimlerinden biri olan "kadir", her şeye gücü yeten demektir.
🔸 Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı kutlu bir gecedir:
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır."
(Kadir Suresi, 1-3. Ayetler)