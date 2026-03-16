Kadir gecesi duaları

Yayınlanma Tarihi: 16.03.2026 08:20

Bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecenin manevi ikliminden en güzel şekilde istifade etmek isteyenler için Kadir gecesinde okunacak bazı dualar bulunuyor. Peygamber Efendimiz'in (SAV) bu gece için tavsiye ettiği özel dualardan, Kur'an-ı Kerim'de yer alan etkili surelere ve tövbe istiğfar zikirlerine kadar en kapsamlı Kadir Gecesi duaları ve anlamlarını sizler için derledik. İşte, Kadir gecesi duaları...

Kadir gecesi 2026
🔸 Kadir gecesinin İslam inancına göre "bin aydan daha hayırlı" olduğu bizzat Kur'an-ı Kerim'de müjdelenmiştir. İlahi rahmetin sağanak gibi yeryüzüne indiği ve insanlığın hidayet rehberi olan Kur'an'ın indirilmeye başlandığı müstesna bir zaman dilimidir.

🔸 Bu kutlu gece, yalnızca geçmişin bir hatırası değil; aynı zamanda kulun Rabbine en yakın olduğu, günahların bağışlanması için kapıların ardına kadar açıldığı ve bir ömre bedel manevi kazançların elde edilebileceği eşsiz bir fırsattır.

Kadir Gecesi önemi ve fazileti

Kadir gecesi ne zaman
🔸 Müslümanlar için bir arınma, muhasebe ve yeniden doğuş vesilesi olan bu gece, kalplerin yumuşadığı, meleklerin yeryüzüne selam getirdiği ve duaların geri çevrilmediği en kutlu duraktır...

🔸 Peki Kadir gecesinde hangi dualar edilir? İşte, Kadir gecesi okunacak duaları sizler için bir araya getirdik…

Kadir gecesi hangi gün
🔸 Kadir Gecesi'nde Kur'an'ın göz bebeği Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi okumak oldukça önemlidir. Bugün Kadir gecesinde yapılacak ibadetler arasında yer alan Kur'an-ı Kerim'den sure okumak önem verilen ibadetlerden birisidir.

Kadir gecesinin belirtileri nelerdir? Kadir gecesinde ne oldu?

Kadir gecesi nedir
🔸 Hz. Ayşe (RANHA)'nın rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV) Kadir gecesi şu duayı okurdu:

➡ Kadir gecesi duasının Arapçası: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.

➡ Kadir gecesi duasının Türkçe manası: Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

Kadir gecesi ayın kaçında
🔸 Kadir, sözlükte gücü yetmek, ölçü ile yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarında kullanırken "kadr" kökünden gelir. Aynı zamanda Allah'ın (CC) isimlerinden biri olan "kadir", her şeye gücü yeten demektir.

🔸 Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı kutlu bir gecedir:

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır."

(Kadir Suresi, 1-3. Ayetler)

Kadir gecesinde yapılacaklar ibadetler neler?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Esma-i Hüsna Allah’ın isimleri 26: El-Müzill

Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 26: El-Müzill

Ramazan-ı Şerif 26. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

Ramazan-ı Şerif 26. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

Efendimizin önüne geçmek Allah’ın huzurunda cüretkârlıkta bulunmak demektir! Hucurat Suresi 1. Ayet Tefsiri devamı

Efendimizin önüne geçmek Allah'ın huzurunda cüretkârlıkta bulunmak demektir! (Hucurat Suresi 1. Ayet Tefsiri devamı)

Allah Teala’nın sevmediği kötü huylar

Allah Teala'nın sevmediği kötü huylar

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Kehanetin peşinde ya da küresel 28 Şubat süreci

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Pakistan-Taliban arasında Ramazan savaşı!

Ramazan ayında Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Ramazan ayında Doğu Türkistan'da neler oluyor?