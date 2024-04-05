Kadir Gecesi önemi ve fazileti

BU YIL KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

🔹 Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini takvimini yayınladı. Buna göre Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma gecesi eda edilecek.

Kadir gecesinin alametleri nedir?

Ahmed bin Hanbel'in Müsned isimli hadis kitabında Kadir gecesinin alametleri ile ilgili şöyle bir hadis rivayet etmiştir:

"Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar."

Ahmed bin Hanbel kimdir?

Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurcusu, İmam Şafii'nin öğrencisidir. El Müsned, hadis kitabı vardır ve 30 bin hadis rivayet etmiştir.