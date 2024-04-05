Kadir Gecesi önemi ve fazileti
İslam aleminin heyecanla beklediği, Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilecek olan (5 Nisan 2024) Kadir Gecesinin önemi ve bu gecede neler olduğu Müslümanlar tarafından sıkça soruluyor. Allah'ın mağfiretinin çok yüksek olduğu Kadir gecesinin ehemmiyeti nedir? Kadir Gecesinin fazileti ve önemi nedir? İşte Kadir Gecesi önemi ve faziletine dair tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 05.04.2024
16:51
KADİR GECESİ NE DEMEKTİR?
🔹 Müslümanların dört gözle beklediği Kadir Gecesi,
4 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecek. İbadetlerin bol yapıldığı, ellerin semadan inmediği bu kutlu gecenin mahiyeti nedir? Yüce Allah'ın (CC) affı ve bereketinin çok olduğu bu gecenin fazileti ve önemi nedir? İşte tüm detaylar...
🔹 Sözlükte
kadir (kadr) kelimesi anlamına gelmektedir. Istılah anlamda ise "hüküm, şeref, güç, yücelik" "Leyletü'l-Kadr" şeklinde Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır.
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KADİR GECESİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
🔹 Kur'an-ı Kerim'in
97. suresi olan Kadir suresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu gece kendisinin önemine ithafen hakkında bir sure indirilen gecedir.
🔹 Hem maddi hem manevi birçok
rahmet ve bereketi içinde barındıran Kadir Gecesi, Ramazan ayında yer alan, Allah'ın (CC) insanlara kurtuluş çağrısı olarak indirdiği Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu gece, Müslümanlar için önemli bir gecedir.
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🔹 Peygamber Efendimiz (SAV) Kadir gecesi için
"Kim faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah'tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı" (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermiştir.
🔹 Efendimiz (SAV), aynı zamanda bu gecede
"Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle" (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) dua etmemizi tavsiye eder.
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BU YIL KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
BU YIL KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
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Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini takvimini yayınladı. Buna göre Kadir Gecesi, 5 Nisan 2024 Cuma gecesi eda edilecek.
Kadir gecesinin alametleri nedir?
Ahmed bin Hanbel'in
Müsned isimli hadis kitabında Kadir gecesinin alametleri ile ilgili şöyle bir hadis rivayet etmiştir:
"Kadir Gecesi açık ve net bir gecedir. Sanki bu gecenin içinde ışıldayan bir ay vardır. Bu gece sakin, yağmursuz bir gecedir. Ne sıcaktır, ne de soğuk. Yıldızsızdır. O gecenin sabahında güneş ışınsız (ışınları gözü almayacak şekilde) doğar."
Ahmed bin Hanbel kimdir?
Ahmed bin Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurcusu, İmam Şafii'nin öğrencisidir. El Müsned, hadis kitabı vardır ve 30 bin hadis rivayet etmiştir.
Kadir Gecesi'ni nasıl ihya etmeliyiz?
Kadir Gecesi'ni nasıl ihya etmeliyiz?
🔹 Peygamber Efendimiz (SAV) bu mübarek
gece hakkında şunları söyler:
"Kim Kadir gecesinin faziletine inanarak ve alacağı sevabı Allahtan bekleyerek ibadet ve saygıyla geçirirse geçmiş günahları bağışlanır." (Buhari, fazlu leyletü'lkadr 1)
🔹 Efendimizin (SAV) söylediği gibi Kadir gecesini ihya etmenin en güzel ve ne doğru yolu ibadet etmek, takva ve dua ile meşgul olmak, çokça istiğfar etmektir.
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