Kadir gecesi duaları

2 /10 KADİR GECESİ OKUNACAK DUALAR













◽Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, doğrusu ile yaşamak her müminin imanının gereği bir sorumluluğudur. Bundan dolayı Kadir gecesinde tefekküre yönelmek, Allah ile bağımızı gözden geçirmek ve kuvvetlendirmek müminler için büyük bir fırsattır.

◽Kadir Gecesi'nde Kur'an'ın göz bebeği Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi okumak oldukça önemlidir. Bugün Kadir gecesinde yapılacak ibadetler arasında yer alan Kur'an-ı Kerim'den sure okumak önem verilen ibadetlerden birisidir.