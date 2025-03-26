Kadir gecesi duaları
Kadir gecesi, Ramazan ayının 26'ncı gününü 27'sine bağlayan gece idrak edilecek. Rahmet, bereket ve bir arınma vesilesi olan Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken Kadir gecesine kavuşma sevincindeyiz. Allah'ın bu kutsal gecede melekleri ile yeryüzünü kuşattığı Kur'an-ı Kerim ile müjdelenmektedir. Mümin için kurtuluşuna bir fırsat olacak Kadir gecesinde nasıl ibadet edilir? Peki Kadir gecesi yapılacak dua ve ibadetler nelerdir? Kadir gecesinin fazileti ve Sizlere Kadir gecesinde yapılacak ibadetler…
◽Büyük bir rahmet, bereket ve arınma mevsimi olan Ramazan ayının sonuna yaklaştık. Bayrama sayılı günler kaldı. Müslümanlar bir lütuf ve bağışlanma nimeti olan Kadir gecesine ulaşmanın sevinci içerisinde.
➡ Peki Kadir gecesinde ne dua edilir? İşte Kadir gecesi duaları…
◽Kur'an-ı Kerim'i okumak, anlamak, doğrusu ile yaşamak her müminin imanının gereği bir sorumluluğudur. Bundan dolayı Kadir gecesinde tefekküre yönelmek, Allah ile bağımızı gözden geçirmek ve kuvvetlendirmek müminler için büyük bir fırsattır.
◽Kadir Gecesi'nde Kur'an'ın göz bebeği Yasin, Tebareke, Amme, Kadir Suresi ve İnşirah Suresi okumak oldukça önemlidir. Bugün Kadir gecesinde yapılacak ibadetler arasında yer alan Kur'an-ı Kerim'den sure okumak önem verilen ibadetlerden birisidir.
◽Hz. Ayşe (r.anha)'nın rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV) Kadir gecesi şu duayı okurdu:
Kadir gecesi duasının Arapçası:
Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni.
Kadir gecesi duasının Türkçe manası:
Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.
HANBELİ MEZHEBİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
◽Kadir, sözlükte gücü yetmek, ölçü ile yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarında kullanırken "kadr" kökünden gelir. Aynı zamanda Allah'ın (CC) isimlerinden biri olan "kadir", her şeye gücü yeten demektir.
◽Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı kutlu bir gecedir:
"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır."
(Kadir Suresi, 1-3. Ayetler)
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Peygamber Efendimiz (SAV):
"Kadir gecesini, fazilet ve kutsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve itaatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır" buyurmaktadır.
(Müslim, Müsafirin 175)