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Kadir gecesi duaları

Mübarek Ramazan ayının son on günü içinde aranan Kadir gecesi, 2023 yılında Diyanet Dini Günler Takvimi'ne göre 17 Nisan Pazartesi gecesi idrak edilecek. Bin aydan daha hayırlı bir rahmet iklimi olan Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı faziletli yüklü bir zaman dilimidir. Bu gecede Müslümanlar, ellerinden geldiğince ibadetlerini artırmaya gayret eder ve günahlarından tövbe dileyerek Allah'a (CC) dua ederler. Peki, Kadir gecesinde okunabilecek dualar nelerdir?

Giriş Tarihi: 17.04.2023 13:04
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🔸 Recep ayı ile başlayıp, Şaban ve Ramazan'ın ardından Ramazan Bayramı ile son bulan mübarek üç aylar manevi bir iklim, bir kurtuluş vesilesidir.

🔸 Müslümanların dini vazifelerini yerine getirme hususunda bilhassa ihtimam gösterdiği, tövbe ve arınma mevsimi olan bu faziletli dönemde idrak edilen mübarek geceler bulunur.

🔸 Kandil gecesi olarak da anılan, geleneğimizde ciddi şekilde yer eden Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri üç aylar içerisinde yer alan rahmet yüklü, mühim zaman dilimleridir.

Kadir gecesi mesajları ve sözleri

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🔸 Kadir, sözlükte gücü yetmek, ölçü ile yapmak, planlamak, kıymetini bilmek, rızkını daraltmak anlamlarında kullanılan "kadr" kökünden gelir. Yüce Allah'ın (CC) isimlerinden biri olan "kadir", her şeye gücü yeten demektir.

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🔸 Üç aylar içerisinde on bir ayın sultanı Ramazan ayında idrak edilen bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı mübarek gecedir.

"Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır

(Kadir Suresi, 1-3. Ayetler)

Kadir suresini Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden dinlemek için tıklayınız

Tefsiri:

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sure inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhan suresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Surenin ilk ayetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara suresinde de (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin Ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; Ramazan'ın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhari ve Müslim'in kaydettiği, Hz. Âişe'ye isnad edilen ve Alak suresinde naklettiğimiz bir hadiste Hz. Peygamber'e ilk vahyin Ramazan'ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır. Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirdiğimiz 1. ayetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir.

Tefsirin devamı için tıklayınız

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🔸 Kadir gecesinin hangi gün olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte Ramazan'ın 27'inci gecesi olduğu tahmin edilir. 2023 yılında Kadir gecesi 17 Nisan Pazartesi akşamına denk geliyor.

🔸 Bu faziletli gecede Müslümanlar günahlarının affı için tövbe ve dua eder, Yüce Allah'a yakınlaşmak için ibadetlerini artırmaya yönelir.

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🔸 Peygamber Efendimiz (SAV) bir hadis-i şerifinde Kadir gecenin önemine dair şöyle buyurmuştur:

"Kadir gecesini, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah'tan bekleyerek ibadet ve itaatle geçiren kimsenin -kul hakkı hariç- geçmiş günahları bağışlanır."

(Müslim, Müsafirin 175)

🔸 Bu hadisten de anlaşılacağı üzere Müslümanlar için Kadir gecesini ibadet ile geçirmek, dua ederek Allah-u Teala'dan af dilemek oldukça önemli ve elzemdir.

2023 Kadir gecesi! Kadir gecesi ne zaman?

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