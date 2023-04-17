Kadir gecesi duaları

🔸 Recep ayı ile başlayıp, Şaban ve Ramazan'ın ardından Ramazan Bayramı ile son bulan mübarek üç aylar manevi bir iklim, bir kurtuluş vesilesidir.

🔸 Müslümanların dini vazifelerini yerine getirme hususunda bilhassa ihtimam gösterdiği, tövbe ve arınma mevsimi olan bu faziletli dönemde idrak edilen mübarek geceler bulunur.

🔸 Kandil gecesi olarak da anılan, geleneğimizde ciddi şekilde yer eden Regaip, Miraç, Berat ve Kadir geceleri üç aylar içerisinde yer alan rahmet yüklü, mühim zaman dilimleridir.

Kadir gecesi mesajları ve sözleri