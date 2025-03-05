Mü'min Kadınlara Örnek: Hz. Âsiye
Hz. Asiye, Allah'ın varlığına, birliğine ve Hz. Musa'nın nübüvvetine inanan bir annemizdi. O, inancı gereği bu uğurda işkenceler görmüş, çeşitli zulümlere katlandı. Hz. Asiye'nin sabrı ve küfre karşı tutumu birçok kadına örnek oldu, Kur'an'da ise inananlara iman ve kararlılık örneği olarak zikredildi.
🌸 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Asiye'nin adı verilmeksizin "Firavun'un karısı" olarak söz edilir. Buhari hadisinden bir rivayette Peygamber Efendimiz (SAV), "Firavun'un eşi Asiye" olarak adını açık olarak zikreder.
(Buhari, "Enbiyâʾ", 32, 46)
➡ Tarih ve tefsir kitaplarında Hz. Asiye'nin adı, Âsiye bint Müzâhim b. Ubeyd b. Reyyân b. Velîd şeklinde ifade edilir.
(Taberî, Târîḫ, I, 386; Sa'lebî, s. 128)
➡ Hz. Asiye annemizin (RANHA), Firavun'un amcasının kızı olduğu rivayeti yanında İsrailoğulları'ndan olup Hz. Musa'nın kabilesine mensup ve onun halası olduğu da Kurtubi kaynaklarından nakledilmektedir.
(Kurtubî, XVIII, 203; Aynî, XIII, 47)
🌸 Kur'an'da Hz. Asiye'den (RANHA), şu şekilde bahsetmiştir:
"Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, (ayırımcılık yaparak) halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozanlardandı."
Kasas Suresi 4. Ayet
➡ Dolayısıyla Hz. Musa'nın dünyaya geldiği yıl, Firavun İsrailoğulları'nın yeni doğan erkek çocuklarının öldürülmesini emretmiştir.
🌸 Bunun akabinde Allah (CC); Hz. Musa'nın annesine de çocuğun başına bir şey gelmesinden korktuğu takdirde onu bir sandık içinde denize bırakması ilham etmiştir:
"Mûsâ'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız" diye vahyettik."
Kasas Suresi 7. Ayet
➡ Daha sonra çocuk nehirden alınmış ve Firavun'un eşi, "Bu çocuk bana da sana da göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur yahut onu evlât ediniriz" (el-Kasas, 9. Ayet) diyerek küçük Musa'nın öldürülmesine engel olmuştur. Hz. Asiye, onun sarayda büyümesini sağlamıştır.
🌸 İslam litarütüründe Hz. Asiye'nin iman etmesi ile ilgili iki rivayet bulunur:
Bir rivayete göre;
Firavun'un kızının saçlarını tarayan kadın Allah'a iman ettiği ortaya çıkınca fırına atılarak yakılmıştır. Bu kadının ruhunun melekler tarafından semaya çıkarıldığını gören Asiye de Allah'a iman edip Hz. Musa'nın peygamberliğini tasdik etmiştir.
(İbnü'l-Esîr, I, 184)
➡ Bir diğer rivayette ise;
Hz. Musa ile sihirbazlar arasındaki mücadelede Musa'nın galip geldiğini duyunca, "Mûsâ'nın ve Hârûn'un rabbine iman ettim" diyerek hak dini kabul etmiştir.
(Taberî, Câmiʿu'l-beyân, XXVIII, 110; Aynî, XIII, 47)
🌸 Hz. Asiye, Allah'a (CC) iman etmesinden ötürü ellerinden ve ayaklarından kazıklara bağlanmış, güneş altında bırakılarak ona işkence edilmiştir.
➡ Üzerine büyük bir kaya parçası atılacağı sırada, "Rabbim! Benim için yanında cennette bir ev yap, beni Firavun'dan ve onun kötülüklerinden kurtar, beni şu zalimler topluluğundan kurtar!" (Tahrim, 11. Ayet) diyerek dua etmiş, bunun üzerine kaya parçası altında ezilmeden önce Allah ruhunu kabzetmiştir.
(Taberî, Câmiʿu'l-beyân, XXVIII, 110; Aynî, XIII, 47)
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