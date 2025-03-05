Mü'min Kadınlara Örnek: Hz. Âsiye

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🌸 Bunun akabinde Allah (CC); Hz. Musa'nın annesine de çocuğun başına bir şey gelmesinden korktuğu takdirde onu bir sandık içinde denize bırakması ilham etmiştir:

"Mûsâ'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma. Biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız" diye vahyettik."

Kasas Suresi 7. Ayet

➡ Daha sonra çocuk nehirden alınmış ve Firavun'un eşi, "Bu çocuk bana da sana da göz aydınlığı olsun. Onu öldürmeyin, belki bize faydası dokunur yahut onu evlât ediniriz" (el-Kasas, 9. Ayet) diyerek küçük Musa'nın öldürülmesine engel olmuştur. Hz. Asiye, onun sarayda büyümesini sağlamıştır.

5 VAKİT NAMAZ TABLOSU