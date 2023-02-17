İsra olayı nedir? Peygamber Efendimize Miraç'ta neler verildi?
Peygamber Efendimiz (sav), Recep ayının 27. gecesinde yüce Allah'ın davetiyle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da ilahi huzura yükseldi. Nebilerin birçoğunun, peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri bazı olağanüstü olaylar vardır. Hz. Musa'nın asasının yılan olması, Hz. Süleyman'ın kuş dilini bilmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın izniyle gerçekleşen hadiselerdir. Miraç da Peygamber Efendimizin mucizelerinden biridir. Peki, İsra olayı nedir? Peygamber Efendimize Miraç'ta neler verildi?
Giriş Tarihi: 17.02.2023
11:50
Güncelleme Tarihi: 17.02.2023
11:52
◾ Miraç, sözlükte
"yukarı çıkma vasıtası, merdiven" anlamına gelir ve Yüce Allah'ın Peygamber Efendimize bir lütfudur.
↪ Nebilerin birçoğunun, peygamberliklerini ispat etmek için gösterdikleri bazı olağanüstü olaylar vardır. Hz. Musa'nın asasının yılan olması, Hz. Süleyman'ın kuş dilini bilmesi gibi Cenab-ı Hakk'ın izniyle gerçekleşen hadiselerdir. Miraç da
Peygamber Efendimizin (sav) mucizelerinden biridir.
Peygamber Efendimiz (sav), Recep ayının 27. gecesinde yüce Allah'ın davetiyle Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürülüp oradan da ilahi huzura yükseldi.
↪ Miraç hadisesi, iki kademe olarak ele alınır: İsra ve Miraç. İsra kelime anlamı olarak gece yürüyüşü, miraç ise yükselme anlamına gelir.
◾ Risaletin ilk yıllarında putperestler,
Müslümanlara uyguladıkları zulmü artırdı. Onların bu baskısı birkaç sene sonra Peygamberimizin ailesiyle az sayıdaki Müslümanlara karşı ekonomik ve sosyal bir boykota dönüştü.
◾ Üç yıl süren ve büyük acılara sebep olan bu boykotun ardından
Resulullah (sav), kısa aralıklarla eşi Hz. Hatice ile amcası ve hamisi Ebu Tâlib'i kaybetti. Dolayısıyla bu yıla 'hüzün yılı' denildi.
Hüzün yılı nedir? Hüzün yılında yaşanan olaylar...
◾ Hüznün gönülleri kuşattığı, ümitlerin tükenme noktasına geldiği o günlerde Yüce Allah, Efendimizi (sav) huzuruna kabul ederek
İsrâ ve Miraç ile şereflendirdi.
↪ Miraç olayı, zaman ve mekândan bağımsız olarak tamamen
ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftu.
◾ Kur'an-ı Kerim'de İsra hadisesi şöyle anlatılır:
(İsra suresi, 1. ayet) "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir."
◾ Buhari ve Müslim'den rivayet edildiğine göre Miraç hadisesi şöyle gerçekleşti:
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Bir gece Resulullah (sav) Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde, bazı rivayetlere göre uyurken bazılarına göre ise uyku ile uyanıklık arasındayken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı. Cebrail, Peygamber Efendimizi (sav) Burak adlı bineğe bindirip Mescid-i Aksa'ya (Kudüs) götürdü.
◾ Resulullah (sav) Mescid-i Aksâ'da iki rekât namaz kılıp çıktığında
Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah (sav) süt dolu kabı seçince Cebrail "Fıtratı seçtin" dedi. Ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti.
Kur'an-ı Kerim'den dualar
◾ Resulullah'ı (sav) burada önceki
bazı peygamberler karşıladı ve Efendimizi kendilerine imam yaparak arkasında topluca namaz kıldılar.
◾ Daha sonra semaya yükseltilen Allah Resulü (sav), semanın birinci katında
Hz. Âdem, ikinci katında Hz. İsa ve Hz. Yahya, üçüncü katında Hz. Yusuf, dördüncü katında Hz. İdris, beşinci katında Hz. Harun, altıncı katında Hz. Mûsâ, yedinci katında ise Hz. İbrahim ile görüştü.
Miraç Kandili zikir ve duaları