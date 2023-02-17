İsra olayı nedir? Peygamber Efendimize Miraç'ta neler verildi?

◾ Buhari ve Müslim'den rivayet edildiğine göre Miraç hadisesi şöyle gerçekleşti:

◾ Bir gece Resulullah (sav) Kâbe'de Hicr veya Hatim denen yerde, bazı rivayetlere göre uyurken bazılarına göre ise uyku ile uyanıklık arasındayken Cebrail (as) geldi. Göğsünü açtı, zemzemle yıkadıktan sonra içini iman ve hikmetle doldurup kapattı. Cebrail, Peygamber Efendimizi (sav) Burak adlı bineğe bindirip Mescid-i Aksa'ya (Kudüs) götürdü.

◾ Resulullah (sav) Mescid-i Aksâ'da iki rekât namaz kılıp çıktığında Cebrail, biri süt biri şarap dolu iki kap getirdi. Resulullah (sav) süt dolu kabı seçince Cebrail "Fıtratı seçtin" dedi. Ardından O'nu alıp dünya semasına yükseltti.

Kur'an-ı Kerim'den dualar