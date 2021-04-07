Hüzün yılı nedir? Hüzün yılında yaşanan olaylar...

📌Müddesir suresinin inmesinden sonra Peygamber Efendimiz (sav) İslam'ı ilk kez tebliğ etmeye başladı. "Kalk, uyar" emri peygamber olarak tevhid dinini ve Allah'ın mesajlarını insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilişinin ilânıydı. Resûlullah (sav) bu emri aldıktan sonra insanları tevhid dinine çağırmaya başladı. Son nefesine kadar da bu görevini sürdürdü.

Müddesir suresinin tefsiri 📙 ve meali 🔊

➡ Hicr suresinin 94. ayeti "Ey Muhammed! Artık, sana buyurulanı açıkça ortaya koy, müşriklerden yüz çevir." nazil olduktan sonra açık davet başladı.

➡ Ebu Talib, oğlu Hz. Ali'nin Müslüman olduğunu duyunca Peygamber Efendimizin yanına geldi. Resulullah (sav), amcasına Allah'ın elçisi olduğunu ve bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğini söyledi. "Aynı zamanda bu din, İbrahim'in de dinidir." buyurdu ve amcasını da İslam'a davet etti. Fakat Ebu Talib, muhtemelen Kureyş nezdinde itibarını düşünerek, "Ben atalarımın dininden dönmeyeceğim" dedi.

➡ Bununla birlikte yaşadığı sürece oğlu Ali'ye Hz. Peygamber'in yanında olmasını, desteklemesini söyledi.

Ebu Talib kendisinin atalarının dinini bırakmayacağını ama ömrünün sonuna kadar yeğenini koruyacağını belirtti. Ehli sünnet inancına göre, Müslüman olmamakla O'nu desteklemiş, müşriklere karşı korumuştur.